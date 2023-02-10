Глава «Латвийской железной дороги», взявшей на себя российские перевозки Operail, уволен

Всего несколько недель назад Latvijas dzelzceļš начала осуществлять перевозки в Россию из Эстонии вместо Operail, а на этой неделе cовет LDz объявил, что не удовлетворен работой председателя правления Мариса Клейнбергса.

По словам главы совета компании Яниса Ланге, взгляды совета и Клейнбергса на будущее Latvijas dzelzceļš не совпадают.

Клейнбергс был назначен председателем Совета LDz в марте 2020 года, и срок его полномочий на этом посту должен быть истечь лишь в 2025 году.