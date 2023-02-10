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Глава «Латвийской железной дороги», взявшей на себя российские перевозки Operail, уволен

rus.postimees.ee
Глава «Латвийской железной дороги», взявшей на себя российские перевозки Operail, уволен
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Operail. Иллюстративное фото
Operail. Иллюстративное фото Фото: Raul Mee

Председатель правления латвийской государственной железнодорожной компании Latvijas dzelzceļš («Латвийская железная дорога», LDz) Марис Клейнбергс освобожден от занимаемой должности, пишет dv.ee.

Всего несколько недель назад Latvijas dzelzceļš начала осуществлять перевозки в Россию из Эстонии вместо Operail, а на этой неделе cовет LDz объявил, что не удовлетворен работой председателя правления Мариса Клейнбергса.

По словам главы совета компании Яниса Ланге, взгляды совета и Клейнбергса на будущее Latvijas dzelzceļš не совпадают.

Клейнбергс был назначен председателем Совета LDz в марте 2020 года, и срок его полномочий на этом посту должен быть истечь лишь в 2025 году.

Теперь «Латвийская железная дорога» срочно ищет нового председателя правления – в ближайшее время будет объявлен открытый конкурс.

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