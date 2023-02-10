На этой неделе в Вильянди полиция задержала 52-летнего мужчину, которого подозревают в нескольких кражах, совершенных в школах и других учреждениях. По данным полиции, задержанный не местный и вел кочевой образ жизни, поэтому мог совершить кражи и в других регионах.
За серией краж стоял один человек? Полиция задержала подозреваемого
Руководитель отдела расследований Вильяндиского отделения полиции Меэлис Лилль сказал, что в декабре прошлого года в Вильяндимаа участились кражи на различных предприятиях и в школах.
«Полицию и общественность встревожило знание того, что кто-то ходит из одного учреждения в другое, разговаривает там с персоналом, а потом забирает из зданий все ценное, что было в тот момент на виду. Кражи были часты и их почерк был одинаковый - крали то, что было легко забрать и что также легко потом реализовать. В учреждениях крали кошельки, наличные деньги, ноутбуки, наушники, кольца, а в одном случае даже большой пылесос. В настоящее время задержанный подозревается в восьми подобных случаях кражи», - описал Лилль.
Он отметил, что хотя удалось получить записи с камер видеонаблюдения некоторых учреждений, поймать вора по горячим следам не удалось ни на одном из мест преступлений. «Началась активная работа по выяснению обстоятельств и составлению профиля подозреваемого. Был просмотрен ряд записей, проведены беседы с персоналом учреждений, было получена описание подозреваемого, и когда у полицейских, наконец, сложилось представление о том, кого подозревать во всех этих преступлениях, полицейские арестовали этого человека на этой неделе в Вильянди", - рассказал полицейский об активной работе всей процессуальной группы по поимке преступника, подрывающего чувство безопасности у местного населения.
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Майкен Мардим ходатайствовал у суда об аресте подозреваемого, поскольку это было необходимо для предотвращения дальнейших преступлений.
«Подозреваемый имеет целых пять действующих уголовных наказаний за кражи. Несмотря на то, что он побывал в реальном заключении и получил от государства возможность вместо заключения заниматься общественными работами и быть над подназором службы пробации, все же есть основания подозревать его в новых преступлениях. Поэтому нет оснований полагать, что подозреваемый сможет вести себя законопослушно на свободе, и суд тоже согласился с такой оценкой», - сказал Мардим. С разрешения суда подозреваемого первоначально заключили под стражу на срок до двух месяцев.
«Также выяснилось, что задержанный не местный. Он ведет кочевой образ жизни и большую часть своей жизни занимался подобными кражами и также отбывал за них тюремный срок. Поскольку он ведет кочевой образ жизни и, по текущим данным, подобным образом воровал в других районах, есть риск, что есть еще и другие похожие нераскрытые кражи, к которым он приложил руку. О его кочевом образе жизни говорит и тот факт, что телефон, украденный им в Вильянди, через некоторое время был найден в Тарту. Сбор информации его предыдущих подвигах и их доказательство продолжаются теперь в рамках уголовного производства», - пояснил Лилль.
Лилль добавил, что если у кого-то есть информация, что кто-то проник в их компанию, чтобы таким же образом украсть вещи, и если у кого-то есть записи камер этих инцидентов, следует сообщить об этом в полицию. Кроме того, полицейский отметил, что если другие украденные вещи уже были реализованы и часть из них в ломбардах, то известно, что, например, большой пылесос, украденный из Вильяндиской академии культуры, подозреваемый оставил где-то поблизости.
«Если кто-то где-то его видел, сообщите, пожалуйста, в полицию, поскольку, может быть, его удастся вернуть владельцу», - попросила Лилль помощи у бдительных горожан.
Хотя, по словам Лилля, сегодня подозреваемый изолирован от общества, и, таким образом, людям возвращено чувство безопасности, тот факт, с какой легкостью подозреваемый проник на различные предприятия и в школьные здания, продолжает вызывать беспокойство.
«В этом плане для обеспечения безопасности учреждений, их сотрудников и учеников многое могут сделать сами владельцы зданий. Нельзя допустить возникновения ситуации, когда двери зданий открыты и никто не имеет представления о том, кто и с какими намерениями входит в здание и перемещается по нему. Если мы усложним жизнь таким людям, закроем двери, будем интересоваться, кто и по какой причине слоняется по чужой территории, то сможем предотвратить такие инциденты», - подчеркнул Лилль.