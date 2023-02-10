За серией краж стоял один человек? Полиция задержала подозреваемого

«Подозреваемый имеет целых пять действующих уголовных наказаний за кражи. Несмотря на то, что он побывал в реальном заключении и получил от государства возможность вместо заключения заниматься общественными работами и быть над подназором службы пробации, все же есть основания подозревать его в новых преступлениях. Поэтому нет оснований полагать, что подозреваемый сможет вести себя законопослушно на свободе, и суд тоже согласился с такой оценкой», - сказал Мардим. С разрешения суда подозреваемого первоначально заключили под стражу на срок до двух месяцев.

«Также выяснилось, что задержанный не местный. Он ведет кочевой образ жизни и большую часть своей жизни занимался подобными кражами и также отбывал за них тюремный срок. Поскольку он ведет кочевой образ жизни и, по текущим данным, подобным образом воровал в других районах, есть риск, что есть еще и другие похожие нераскрытые кражи, к которым он приложил руку. О его кочевом образе жизни говорит и тот факт, что телефон, украденный им в Вильянди, через некоторое время был найден в Тарту. Сбор информации его предыдущих подвигах и их доказательство продолжаются теперь в рамках уголовного производства», - пояснил Лилль.