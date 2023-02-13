Хозяйка модельного агентства: многим не хватает знаний о том, как ухаживать за собой

В передаче приняла участие и хозяйка одного из старейших модельных агентств Эстонии Sixtina Тийна Янтсон. По ее словам, школа моделей нужна не только для того, чтобы воспитывать будущих покорительниц подиумов, то и для того, чтобы девушки с юного возраста умели ухаживать за собой и держаться перед камерой.

«Это не только агентство, это школа. И это нужно не только для того, чтобы девушки или юноши обязательно стали моделями, а для того, чтобы они научились красиво ходить, позировать, получили бы знания, как за собой ухаживать, как одеваться, как наносить косметику. Я ведь каждый день работаю в клинике красоты и я сталкиваюсь с тем, что на прием приходят женщины старше сорока лет и мне нужно им объяснять, почему вообще нужно пользоваться кремом. И чтобы такого не было в будущем у молодежи, нужно эти знания давать уже в детстве», - уверена Тийна Янтсон.