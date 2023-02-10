Работа нужна? ⟩ Эстонская авиакомпания ищет новых сотрудников

Авиакомпания Nordica приглашает заинтересованных в авиации людей в День святого Валентина, 14 февраля, на большой вербовочный день в Ülemiste Keskus, а 1 марта – в Вильнюсе. Соискателям работы, которые любят путешествовать, компания предлагает бесплатное обучение.

Этой весной активно ищут 250 новых сотрудников в странах Балтии, Скандинавии и Германии. Nordica работает уже в семи странах и имеет базы в Таллинне, Стокгольме, Копенгагене, Орхусе, Турку, Вильнюсе, Лиссабоне, Гамбурге и Мюнхене.

«Цель кампании по набору персонала – показать, насколько интересна работа бортпроводника. Обучение от авиакомпании, разнообразная и ответственная работа, желание выполнять задачи разъездного характера и способствовать безопасности и благополучию авиапассажиров – вот ключевые слова, которые побуждают людей подавать заявки», – комментирует руководитель отдела ресурсов авиакомпании Инесе Ситко-Булле.

Она подчеркивает, что Nordic Aviation Group стремится быть привлекательным работодателем со скандинавской культурой труда, которая основана на мягких ценностях. «Скандинавская культура труда означает сотрудничество и участие, всегда конструктивные переговоры и ориентированную на успех и взаимоуважение атмосферу. Скандинавская культура труда подразумевает баланс во всех ситуациях, а также обеспечение равных и недискриминационных возможностей для всех», – поясняет Ситко-Булле.