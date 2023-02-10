Эстонская авиакомпания Nordica расширяется и нуждается в новых сотрудниках для своих баз в Таллинне и Вильнюсе, поэтому решила провести вербовочный день в Ülemiste Keskus.
Работа нужна? ⟩ Эстонская авиакомпания ищет новых сотрудников
Авиакомпания Nordica приглашает заинтересованных в авиации людей в День святого Валентина, 14 февраля, на большой вербовочный день в Ülemiste Keskus, а 1 марта – в Вильнюсе. Соискателям работы, которые любят путешествовать, компания предлагает бесплатное обучение.
Этой весной активно ищут 250 новых сотрудников в странах Балтии, Скандинавии и Германии. Nordica работает уже в семи странах и имеет базы в Таллинне, Стокгольме, Копенгагене, Орхусе, Турку, Вильнюсе, Лиссабоне, Гамбурге и Мюнхене.
«Цель кампании по набору персонала – показать, насколько интересна работа бортпроводника. Обучение от авиакомпании, разнообразная и ответственная работа, желание выполнять задачи разъездного характера и способствовать безопасности и благополучию авиапассажиров – вот ключевые слова, которые побуждают людей подавать заявки», – комментирует руководитель отдела ресурсов авиакомпании Инесе Ситко-Булле.
Она подчеркивает, что Nordic Aviation Group стремится быть привлекательным работодателем со скандинавской культурой труда, которая основана на мягких ценностях. «Скандинавская культура труда означает сотрудничество и участие, всегда конструктивные переговоры и ориентированную на успех и взаимоуважение атмосферу. Скандинавская культура труда подразумевает баланс во всех ситуациях, а также обеспечение равных и недискриминационных возможностей для всех», – поясняет Ситко-Булле.
«Авиация – это захватывающая сфера работы и развития, здесь также можно построить профессиональную карьеру. Привлечь кандидатов на должность бортпроводника может перспектива увлекательной и разнообразной жизни. Наша рекрутинговая игра включает в себя увлекательные беседы, командную работу и задания на смекалку. Мы определенно рекомендуем попробовать себя всем заинтересованным, с этой работой справиться любой хороший работник», – говорит менеджер компании по маркетингу и коммуникациям Тоомас Уйбо.
«Человеку могут предложить работу прямо в течение вербовочного дня», – подтверждает Уйбо и добавляет, что сам начинал в авиации два десятка лет назад в качестве частного пилота и летного инструктора и постепенно по мере накопления опыта и знаний продвигался дальше.
Nordic Aviation Group, в составе которой действуют авиакомпании Nordica и Xfly, – это принадлежащая эстонскому государству авиационная группа, основанная в 2015 году. Обе компании группы выполняют рейсы для крупных европейских авиакомпаний на основе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. В число клиентов компаний входят крупнейшая скандинавская авиакомпания SAS, TAP Portugal, MARABU и ряд других.
Из Таллинна Xfly летает в Стокгольм, обслуживая линию SAS, а по заказу местного туроператора – чартерные рейсы Nordica в Египет и на Канарские острова.
В настоящее время группа насчитывает 20 самолетов: турбовинтовые ATR72-600, реактивные CRJ900 и A320. Вскоре к ним добавятся еще три современных тихих и экономичных самолета типа Airbus A320neo.