Эстонская технологическая компания сократит более 60 человек

В Veriff останется немногим более 500 сотрудников, сообщил Äripäev основатель и руководитель компании, занимающейся разработкой технологий идентификации личности, Каарел Коткас.

Коллективное сокращение в основном коснется сотрудников компании в Эстонии, так как большинство сотрудников Veriff работают в местном офисе, а за решением компании стоит необходимость оперативного реагирования на изменения рынка, в связи с чем ее структуру необходимо сделать более эффективной.

В прошлом году оборот Veriff увеличился в два с лишним раза, но, по словам Коткаса, их план роста был значительно более амбициозным.