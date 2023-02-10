Технологическая компания Veriff решила сократить 12 процентов работников или 66 человек в своих филиалах по всему миру, но в основном в Эстонии.
Эстонская технологическая компания сократит более 60 человек
В Veriff останется немногим более 500 сотрудников, сообщил Äripäev основатель и руководитель компании, занимающейся разработкой технологий идентификации личности, Каарел Коткас.
Коллективное сокращение в основном коснется сотрудников компании в Эстонии, так как большинство сотрудников Veriff работают в местном офисе, а за решением компании стоит необходимость оперативного реагирования на изменения рынка, в связи с чем ее структуру необходимо сделать более эффективной.
В прошлом году оборот Veriff увеличился в два с лишним раза, но, по словам Коткаса, их план роста был значительно более амбициозным.
В прошлом году Veriff наняла более 300 человек, и, по словам Коткаса, в настоящее время они находятся в ситуации, когда в результате быстрого найма некоторые команды не приобрели нужных компетенций в нужное время, чтобы добиться успеха самостоятельно.