Фото ⟩ Каллас: мы должны вместе приложить усилия к тому, чтобы помочь Украине победить

«Россия готовится к новому крупному наступлению, и наша помощь Украине должна быть достаточной для того, чтобы этому противостоять, потому что запас снарядов у России еще не исчерпан», - сказала премьер-министр Кая Каллас.

«Более того - наша военная помощь должна помочь Украине выбить российские войска со своей территории. Наши слова должны превратиться в дела. Мы также должны начать быстро повышать производительность европейской оборонной промышленности. По примеру того, как мы действовали с вакцинами против COVID-19, мы должны организовать совместные закупки снарядов, которые бы оплачивали страны-члены, Европейская комиссия помогала организовывать, а прямым получателем была бы Украина», - пояснила премьер-министр.

Также Каллас отметила, что на встрече лидеры стран Европейского союза обсуждали, как быстрее создать специальный международный суд для расследования российского преступления агрессии и начать использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

«Все, кто стоит за преступлением агрессии, должны понести ответственность. Никто не должен остаться неприкосновенным. Именно поэтому так важно создание специального международного суда», - подчеркнула Каллас.

Премьер-министр добавила, что для этого, а также для того, чтобы начать использовать замороженные активы России, крайне важна ведущая роль Европейского союза, и для того, чтобы найти наиболее оптимальные решения, страны-члены должны продолжать работать вместе с Еврокомиссией.