Вчера и сегодня в Брюсселе главы государств и правительств Европейского союза обсуждали возможности поддержать Украину, повысить конкурентоспособность Европейского союза, а также тему миграции, в том числе деятельность по укреплению внешней границы Европейского союза. В обсуждении украинской темы принял участие президент Украины Владимир Зеленский.
Фото ⟩ Каллас: мы должны вместе приложить усилия к тому, чтобы помочь Украине победить
«Россия готовится к новому крупному наступлению, и наша помощь Украине должна быть достаточной для того, чтобы этому противостоять, потому что запас снарядов у России еще не исчерпан», - сказала премьер-министр Кая Каллас.
«Более того - наша военная помощь должна помочь Украине выбить российские войска со своей территории. Наши слова должны превратиться в дела. Мы также должны начать быстро повышать производительность европейской оборонной промышленности. По примеру того, как мы действовали с вакцинами против COVID-19, мы должны организовать совместные закупки снарядов, которые бы оплачивали страны-члены, Европейская комиссия помогала организовывать, а прямым получателем была бы Украина», - пояснила премьер-министр.
Также Каллас отметила, что на встрече лидеры стран Европейского союза обсуждали, как быстрее создать специальный международный суд для расследования российского преступления агрессии и начать использовать замороженные российские активы для помощи Украине.
«Все, кто стоит за преступлением агрессии, должны понести ответственность. Никто не должен остаться неприкосновенным. Именно поэтому так важно создание специального международного суда», - подчеркнула Каллас.
Премьер-министр добавила, что для этого, а также для того, чтобы начать использовать замороженные активы России, крайне важна ведущая роль Европейского союза, и для того, чтобы найти наиболее оптимальные решения, страны-члены должны продолжать работать вместе с Еврокомиссией.
По словам премьер-министра, президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил главам государств и правительств Европейского союза важность совместных действий для того, чтобы остановить и отразить российскую агрессию. «Наши совместные действия помогут Украине победить», - сказала премьер-министр.
Обсудили повышение конкурентоспособности экономики
«Конкурентоспособный внутренний рынок Европейского союза является залогом его успеха и благосостояния. Мы обсудили, как укрепить внутренний рынок, потому что это источник нашего экономического роста и успеха, секрет силы европейской экономики. Нельзя забывать основополагающие принципы единого рынка и необходимость защищать их также и при распределении помощи в кризис», - сказала премьер-министр.
«В долгосрочном плане конкурентоспособность Европе обеспечивает свободный рынок, а не пособия и государственная помощь. Если на рынке возникает препятствие, то пособиями и займами его не преодолеть, наша задача – устранить проблему. Препятствия функционированию рынка нужно устранять, глядя в корень проблемы», - пояснила премьер-министр Каллас.
Главы государств и правительств решили для повышения конкурентоспособности европейской промышленности и ее развития упростить правила внутреннего рынка и изменить правила предоставления государственной помощи. Также они решили поменять действующие схемы финансирования для создания и ускорения производства зеленых технологий. Дискуссия на эту тему будет продолжена на следующем Европейском совете в марте.
Европейский союз обсудил охрану внешней границы ЕС
Европейский совет обсудил проблему нелегальной миграции и улучшение охраны внешней границы Европейского союза. По словам премьер-министра, Европейскому союзу нужно активнее заниматься предотвращением нелегальной миграции.
«Обсуждение сфокусировалось на том, каковы наши возможности заниматься проблемами беженцев в тех странах, откуда они родом. Нам нужно заниматься причинами, а не последствиями нелегальной миграции, в том числе предотвращать возможности использовать миграцию в политических целях, что мы наблюдали в случае с Белоруссией в 2021 году», - сказала премьер-министр Кая Каллас.
«Мы договорились, что будем укреплять сотрудничество со странами – источниками миграции в области политики возврата. Также мы будем работать над укреплением внешней границы Европейского союза и поддерживать приграничные страны, подобные нашей, в укреплении охраны границы и ее защите», - добавила Каллас.