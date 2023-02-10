Компания Rimi удостоилась титула «Друг спорта»

Титул «Друг спорта» — это традиция, введенная в прошлом году Министерством культуры и Олимпийским комитетом Эстонии, для признания сторонников спорта. Название используется для благодарности тем, кто оказал значительную поддержку спорту и продвижению активного образа жизни, способствовал проведению спортивных и физкультурных мероприятий и, таким образом, развитию общества в целом. Rimi активно поддерживает Эстонский футбольный союз, а также поддерживает Осенний забег Rimi, Забег девушек в рамках Майского забега LHV и Городский забег Rimi.

По словам генерального директора Rimi Eesti Вайдо Падумяэ, здоровое питание и активное движение идут рука об руку, это позволяет людям чувствовать себя здоровыми и энергичными.

По словам Мати Лиллиаллика, члена правления Клуба организации спортивных мероприятий, в прошлом году в национальных спортивных мероприятиях приняли участие почти 50 000 любителей спорта.

«Это значительное число людей, которых мы не смогли бы привлечь без помощи Rimi, поэтому предприятие можно считать одним из крупнейших пропагандистов активного образа жизни и локомотивом Года движения в этом году», — заметила Лилиаллик.

Генеральный секретарь Эстонского футбольного союза Анне Рей добавила, что вместе с концерном были организованы футбольные фестивали, лагеря и соревнования, в которых приняли участие десятки тысяч молодых людей.