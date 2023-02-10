Опасная находка ⟩ Эстонское предприятие отзывает свою продукцию: если вы это купили, верните в магазин!

По словам руководителя продовольственного отделения Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Светланы Янковенко, предприятие Saaremaa Lihatööstus обратилось в департамент. «Компания проинформировала департамент о находке и приняла меры предосторожности, отозвав продукцию с рынка. Также проведена дезинфекция предприятия и пересмотрен производственный процесс», - рассказала Янковенко.

Департамент советует потребителям, которые приобрели товары из указанной партии, не употреблять эти продукты. Потребитель имеет право вернуть их продавцу, у которого был приобретен товар, и потребовать вернуть уплаченные за продукт деньги.

По закону, за безопасность пищевой продукции отвечает обработчик продукта, который должен принять все меры для обеспечения безопасности. Департамент обязан немедленно известить всех потребителей, что на рынке появился продукт, который нельзя считать безопасным.

Чем опасна листерия?

Бактерия листерии очень распространена в природе, чаще всего она встречается в земле, воде, канализации, продуктах жизнедеятельности животных, на сырых продуктах.

Существует несколько видов листерии, но только Listeria monocytogenes вызывает у человека пищевое отравление – листериоз. Заражение людей связано с употреблением в пищу овощей, фруктов и продуктов животноводства.

Хотя случаи заражения очень редки, листериоз – одно из самых опасных заболеваний, вызванных пищевым отравлением, с которым может столкнуться человек. Беременные женщины, новорожденные, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом особенно уязвимы для инфекций. Симптомы могут напоминать как легкий грипп, так и тяжелое заражение крови и менингит.