Карис: права человека действуют и на войне

Карис сказал, что всем нарушителям прав человека во всем мире - в России, Беларуси, Афганистане и других странах - необходимо дать понять, что ни одно преступление не остается безнаказанным.

«Я глубоко опечален тем, что нам приходится говорить о страданиях, но, с другой стороны, неизбежно, что мы обсуждаем эти вопросы сегодня, почти через год после начала российской агрессии в Украине. Нам нужна основа для действий, которая поможет избежать повторения подобных трагических сценариев в будущем. Одно должно быть ясно для всех: права человека действуют и на войне», - сказал Карис.

Президент Карис отметил, что, когда военные преступники нацистской Германии предстали перед Нюрнбергским международным трибуналом, преступления против человечности, совершенные коммунистическим режимом Советского Союза, остались безнаказанными.

«Победителей не судили, поэтому неотвратимость безнаказанности за самые тяжкие международные преступления оставалась незавершенной. Мы видим последствия этого сегодня, когда Россия прославляет свое империалистическое наследие и стремится его восстановить», - сказал президент.

По словам главы государства, на этом мифе в России выросли целые поколения, которые не чувствуют ответственности за преступления, совершенные собственными лидерами, и не осуждают их, совершая подобные злодеяния сейчас на Украине.

«Наблюдая за тем, что происходит в Украине, возникает бесконечная обида и бессильная печаль», - говорит Карис.

По словам главы государства, Эстония поддержит решение в отправлении правосудия, которое обеспечит привлечение к ответственности всех причастных к нападению. «Мы также работаем над тем, чтобы такое решение получило максимально широкую международную поддержку», - сказал Карис.

Он выразил удовлетворение тем, что эстонские прокуроры и эксперты уже сотрудничают с прокурором Международного уголовного суда, помогая собирать доказательства совершенных военных преступлений.