Галерея ⟩ Кейо сообщил о пожаре, а Лили вызвала скорую помощь для матери: Центр тревоги наградил самых храбрых детей

«Именно с точки зрения умения слушать дети являются примером для многих взрослых. Среди сегодняшних героев есть те, чьи быстрые и умелые действия в критический момент помогли спасти жизни людей. Мы отметили также поступки детей, которые позвонили на номер экстренной помощи и сообщили о том, что в помощи нуждаются незнакомые им люди, или о нарушениях правопорядка. Это подтверждает то, что подрастающее поколение заботится о безопасности родного края», - сказала гендиректор Центра тревоги Кятлин Альвела.

«Выражаем нашу признательность и тем маленьким храбрым гражданам, которые сообщили на номер 112 о насилии, происходящем у них дома, но по понятным причинам их примеры мы приводим анонимно», - добавила она.

11-летний Карл-Эрик как внимательный молодой житель местного сообщества сообщил на номер 112 о компании, нарушающей правопорядок рядом с его домом; 10-летние Кирилл и Кристофер Йохан позвонили и сообщили о том, что в общественном месте лежит нуждающийся в помощи человек; 14-летняя Анжелика сообщила о потерявшейся и нуждающейся в помощи женщине; 13-летний Трофим сообщил о компании, которая распивала спиртное на детской площадке и нарушала общественный порядок; 13-летний Кейо сообщил о пожаре; 17-летняя Лаура Кристийне – о собаке, попавшей в водосточную трубу; 12-летние Ирис Эстелль и Суне вызвали полицию, увидев в парке бесчинствующего и нарушающего общественный порядок мужчину.

13-летний Раймонд вызвал скорую упавшему с качелей и пострадавшему другу; 12-летние Карл-Кристьян и Робин позвонили на номер 112 и вызвали скорую для маленького ребенка, которому резко стало плохо; 12-летняя Лили вызвала скорую матери; 13-летний Матвей тоже вызвал скорую помощь для матери; 10-летняя Кассандра – для пожилой бабушки; 11-летняя Лийза вызвала медиков для друга; 13-летний Маркус вызвал скорую себе.