По традиции в честь Европейского дня экстренных служб и номера 112 Центр тревоги награждает отзывчивых детей и подростков, которые в минувшем году позвонили на номер экстренной помощи.
Галерея ⟩ Кейо сообщил о пожаре, а Лили вызвала скорую помощь для матери: Центр тревоги наградил самых храбрых детей
«Именно с точки зрения умения слушать дети являются примером для многих взрослых. Среди сегодняшних героев есть те, чьи быстрые и умелые действия в критический момент помогли спасти жизни людей. Мы отметили также поступки детей, которые позвонили на номер экстренной помощи и сообщили о том, что в помощи нуждаются незнакомые им люди, или о нарушениях правопорядка. Это подтверждает то, что подрастающее поколение заботится о безопасности родного края», - сказала гендиректор Центра тревоги Кятлин Альвела.
«Выражаем нашу признательность и тем маленьким храбрым гражданам, которые сообщили на номер 112 о насилии, происходящем у них дома, но по понятным причинам их примеры мы приводим анонимно», - добавила она.
11-летний Карл-Эрик как внимательный молодой житель местного сообщества сообщил на номер 112 о компании, нарушающей правопорядок рядом с его домом; 10-летние Кирилл и Кристофер Йохан позвонили и сообщили о том, что в общественном месте лежит нуждающийся в помощи человек; 14-летняя Анжелика сообщила о потерявшейся и нуждающейся в помощи женщине; 13-летний Трофим сообщил о компании, которая распивала спиртное на детской площадке и нарушала общественный порядок; 13-летний Кейо сообщил о пожаре; 17-летняя Лаура Кристийне – о собаке, попавшей в водосточную трубу; 12-летние Ирис Эстелль и Суне вызвали полицию, увидев в парке бесчинствующего и нарушающего общественный порядок мужчину.
13-летний Раймонд вызвал скорую упавшему с качелей и пострадавшему другу; 12-летние Карл-Кристьян и Робин позвонили на номер 112 и вызвали скорую для маленького ребенка, которому резко стало плохо; 12-летняя Лили вызвала скорую матери; 13-летний Матвей тоже вызвал скорую помощь для матери; 10-летняя Кассандра – для пожилой бабушки; 11-летняя Лийза вызвала медиков для друга; 13-летний Маркус вызвал скорую себе.
Также сегодня генеральный директор Центра тревоги дала обзор за 2022 год и представила результаты исследования социальной сферы, проведенного во второй половине прошлого года. Выяснилось, что в 24% случаев в звонках проявляются социальные проблемы или потребность нуждающихся в помощи, и в половине этих случаев причиной было злоупотребление алкоголем.
В минувшем году по номеру 112 звонили 1 171 822 раза (что на 12% больше, чем в 2021 году). В случае 45% звонков (422 003 раза) на место происшествия направляли скорую помощь, полицию или спасателей. По-прежнему, самую большую долю составляют вызовы скорой (61%), затем идет статистика выездов полиции (28%) и спасателей (4%). Почти на четверть, то есть на 40 000 звонков, выросло число ошибочных вызовов, когда дети, пожилые люди или телефоны и часы, не поставленные «на замок», случайно набирают номер 112.
По словам гКятлин Альвела, Центр тревоги видит срез болевых точек и проблем эстонского общества. Во второй половине 2022 года Центр тревоги провел исследование, чтобы составить карту социальных проблем, проявляющихся в звонках на номер экстренной помощи. «Мы выяснили, что у четверти звонящих присутствует какая-то социальная проблема или нужда. В половине случаев имеет место злоупотребление алкоголем, вторая наиболее распространенная причина – это проблемы с душевным здоровьем. Различий по регионам или языкам не проявилось, но, согласно результатам нашего исследования, от социальных проблем страдает значительно больше мужчин (62%), чем женщин (29%)», - привела Альвела примеры результатов исследования.
«Вмешательство оперативных служб не является перспективным решением в отношении многих выявившихся в ходе исследования социальных проблем, таких как алкогольная зависимость и проблемы душевного здоровья или нуждающиеся в поддержке пожилые люди, поэтому целью Центра тревоги является поделиться полученной информацией с партнерами, чтобы вместе с учреждениями социальной сферы найти устойчивые решения», - добавила гендиректор.