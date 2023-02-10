Баснословно! ⟩ Финские СМИ опубликовали, сколько стоит один этап WRC на машине Rally1

Солберг, который в прошлом сезоне участвовал в гонках на автомобиле Hyundai Rally1, в этом сезоне был вынужден сделать шаг назад и представляет команду Toksport, в которой он пилотирует Škoda Fabia RS Rally2.

Поэтому некоторые фанаты ралли предположили, что Солберг для шведского этапа чемпионата мира мог бы арендовать автомобиль Rally1, ведь в прошлом году он занял на нем шестое место. Однако, по словам норвежско-шведского гонщика, об этом не могло быть и речи. А именно, по данным Ilta-Sanomat, один этап WRC с автомобилем Rally1 стоит 400 000 евро.