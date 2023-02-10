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Баснословно! ⟩ Финские СМИ опубликовали, сколько стоит один этап WRC на машине Rally1

rus.postimees.ee
Финские СМИ опубликовали, сколько стоит один этап WRC на машине Rally1
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Оливер Солберг.
Оливер Солберг. Фото: Micke Fransson/TT

Теоретически, Оливер Солберг, выступающий в этом сезоне в классе WRC2, мог бы арендовать и машину Rally1, но, по словам молодого человека, это слишком дорогое удовольствие.

Солберг, который в прошлом сезоне участвовал в гонках на автомобиле Hyundai Rally1, в этом сезоне был вынужден сделать шаг назад и представляет команду Toksport, в которой он пилотирует Škoda Fabia RS Rally2.

Поэтому некоторые фанаты ралли предположили, что Солберг для шведского этапа чемпионата мира мог бы арендовать автомобиль Rally1, ведь в прошлом году он занял на нем шестое место. Однако, по словам норвежско-шведского гонщика, об этом не могло быть и речи. А именно, по данным Ilta-Sanomat, один этап WRC с автомобилем Rally1 стоит 400 000 евро.

«Это было бы слишком дорого. Сейчас я хочу сосредоточиться на этом классе, проехать много этапов и порадоваться. Я не хочу делать что-либо наполовину. Часть сезона или одиночное ралли на машине Rally1 ничего бы мне не дало. Я попробую показать результат в WRC2 и вернуться за руль болида Rally1 в следующем году», — сказал 21-летний гонщик.

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