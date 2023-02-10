Эстонские неправительственные организации внесут свою лепту в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Наиболее сильно пострадавшие от землетрясения районы Турции и Сирии ранее страдали от войн и вынужденной миграции, в результате чего многие из пострадавших уже находились в крайне уязвимом положении.

Доступ спасателей и гуманитарных работников в районы бедствия затруднен из-за того, что инфраструктура разрушена. Вдобавок усложняют ситуацию и зимние погодные условия. Миллионы людей нуждаются в жилье, теплой одежде, еде, медикаментах и ​​многом другом.

Эстонский совет помощи беженцам предлагает оперативную помощь пострадавшим в сотрудничестве с эстонской ИТ- и логистической компанией GoSwift, у которой есть дочерняя компания в Турции.

«Мы реализуем программу помощи с местной командой GoSwift в Турции, у которой очень хорошие логистические возможности в стране. Мы собираем и доставляем нуждающимся гуманитарную помощь, например, консервы, спальные мешки, одеяла, предметы гигиены и другие необходимые вещи», - сказал глава Эстонского совета помощи беженцам Ээро Янсон.

Янсон добавил, что все закупки осуществляются непосредственно на месте, чтобы поддерживать работу рынков в регионе и оказывать помощь максимально быстро и эффективно.

Mondo поддерживает нуждающихся в Турции и Сирии с помощью собранных пожертвований, действуя вместе со своими давними партнерами Small Projects Istanbul в Турции и Finn Church Aid (FCA) в Сирии.

«Потребность в помощи у жителей региона просто огромна. Помощь еще не успели оказать всем нуждающимся. Это касается как Турции, так и Сирии, где оказание гуманитарной помощи существенно затруднено политическими отношениями, а также сильно поврежденной инфраструктурой», - заявила член правления Mondo Трийну Осиновски.

Поскольку ситуация постоянно меняется, а масштабы потребностей не перестают уменьшаться, Mondo распределит пожертвования на нужды - от еды до жилья и теплой одежды - в порядке их необходимости в регионе.