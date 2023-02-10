Разыгранный в среду джекпот Bingo loto на сумму 616 648,30 евро пока так и не был оформлен счастливчиком, который купил билет на Сааремаа.
Победитель, найдись! ⟩ Выигравший в лотерею до сих пор не пришел за призом
Выигравший в лотерею до сих пор не пришел за призом
Выигрышный билет с одним игровым полем был куплен в R-kiosk в Курессааре.
«Да, на данный момент победитель еще не пришел оформить выигрыш», - сказала Saarte Hääl представительница Eesti Loto Аннели Луйкмель.
Последний раз джекпот Bingo Lotto в размере 573 604,90 евро разыграли 23 ноября.
Победителем стал мужчина из Тарту, занятый в строительном секторе. Билет, который принес ему удачу, он купил в интернете.
В 2022 году фирма Eesti Loto выплатила государству налог с азартных игр на 16 миллионов евро.
В тот же период Eesti Loto выплатила победителям почти 35,6 миллиона евро, в том числе 6,6 миллиона евро выигрышей в быстрые лотереи.
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