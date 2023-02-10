Победитель, найдись! ⟩ Выигравший в лотерею до сих пор не пришел за призом

Выигрышный билет с одним игровым полем был куплен в R-kiosk в Курессааре.

«Да, на данный момент победитель еще не пришел оформить выигрыш», - сказала Saarte Hääl представительница Eesti Loto Аннели Луйкмель.

Последний раз джекпот Bingo Lotto в размере 573 604,90 евро разыграли 23 ноября.

Победителем стал мужчина из Тарту, занятый в строительном секторе. Билет, который принес ему удачу, он купил в интернете.

В 2022 году фирма Eesti Loto выплатила государству налог с азартных игр на 16 миллионов евро.