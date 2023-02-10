Дроны-гранатометчики - дешевая и опасная новинка войны в Украине. Чем они опасны и как их делают?

К одному подбегают товарищи, хватают его под руки и пытаются увести подальше от опасного места. Дрон зависает над ними и сбрасывает вторую гранату. Разрыв - и все трое лежат на земле. Дрон подбирается к впереди идущим и снова атакует - на этот раз менее удачно, падает лишь один, остальные бегут. Дрон обгоняет их и бросает четвертую гранату с упреждением. Разрыв - еще двое падают и не могут подняться.

Шестеро солдат укрываются от обстрела в воронке. Дрон зависает над ними и сбрасывает гранату точно по центру. Взрыв - и, похоже, всё кончено.

Каждая крупная война привносит кустарные новинки. Российско-украинская подарила богу войны дешевое и опасное средство - гранату, подвешенную на квадрокоптер.

Подавляющее большинство видеозаписей атак с использованием оснащенных гранатами дронов выкладывает в сеть украинская сторона, хотя есть сообщения, что и российские войска стали использовать эту технологию.

Применяются различные боеприпасы и средства их доставки. Чаще всего используется 30-миллиметровый выстрел ВОГ-17 от советского автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» и китайский квадрокоптер «Мавик-3».

Дрон ВСУ с прикреплённым боеприпасом ВОГ-17 полетел охотиться на ВС РФ.#RussiaUkraineWar pic.twitter.com/LW0gzATTyb — 𝙰𝚗𝚍𝚛𝚎𝚊𝚜 𝙻𝚒𝚙𝚜𝚌𝚑𝚒𝚝𝚣 (@lipschz) June 20, 2022

Почему такие боеприпасы?

ВОГ-17 массово производится с конца 1960 годов по настоящее время. Эта граната была предназначена для стрельбы из гранатомета, способного бить очередями.