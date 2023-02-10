Чемпионат мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия), продолжился женской спринтерской гонкой.
Женский спринт на ЧМ по биатлону выиграла Денизе Херрман
Женский спринт на ЧМ по биатлону выиграла Денизе Херрман
Немка Денизе Херрманн стала победительницей, причем занявшая второе место шведка Ханна Эберг уступила ей лишь 2,2 секунды. Третье место также у шведки Линн Персон. Стоит отметить, что тройка победительниц стреляла без промахов.
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Денизе Херрман (Германия) – 21.19,7 (0 промахов)
2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание 2,2 (0)
3. Линн Перссон (Швеция) +26,2 (0)
4. Марте Рёйселанд (Норвегия) +31,3 (1)
5. Лиза Виттоцци (Италия) +45,8 (1)
6. Маркета Давидова (Чехия) +50,5 (0)
7. София Шнайдер (Германия) +57,6 (1)
8. Полона Клеменчич (Словения) +58,1 (0)
9. Анна Магнуссон (Швеция) +58,8 (0)
10. Жулия Симон (Франция) +1.02,8 (2)
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