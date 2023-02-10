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Женский спринт на ЧМ по биатлону выиграла Денизе Херрман

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Женский спринт на ЧМ по биатлону выиграла Денизе Херрман
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Денизе Херрманн.
Денизе Херрманн. Фото: Tobias Schwarz

Чемпионат мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия), продолжился женской спринтерской гонкой.

Немка Денизе Херрманн стала победительницей, причем занявшая второе место шведка Ханна Эберг уступила ей лишь 2,2 секунды. Третье место также у шведки Линн Персон. Стоит отметить, что тройка победительниц стреляла без промахов.

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Денизе Херрман (Германия) – 21.19,7 (0 промахов)

2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание 2,2 (0)

3. Линн Перссон (Швеция) +26,2 (0)

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) +31,3 (1)

5. Лиза Виттоцци (Италия) +45,8 (1)

6. Маркета Давидова (Чехия) +50,5 (0)

7. София Шнайдер (Германия) +57,6 (1)

8. Полона Клеменчич (Словения) +58,1 (0)

9. Анна Магнуссон (Швеция) +58,8 (0)

10. Жулия Симон (Франция) +1.02,8 (2)

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