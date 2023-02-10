Сегодня в 16:16 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на 94-м километре шоссе Таллинн-Тарту в районе волости Койги произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным, есть двое пострадавших.
Фото ⟩ Серьезное ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: двое пострадавших
Пресс-секретарь PPA Анника Максимова уточнила, что столкнулись автомобили Audi и BMW, в момент аварии в обеих машинах находились только водители. BMW управляла 23-летняя женщина, а Audi - 44-летний мужчина. Скорая помощь увезла обоих в больницу на обследование. После столкновения обе машины вылетели в придорожный кювет.
Водитель Audi уточнил, что в момент ДТП двигался в сторону Таллинна. Автомобиль BMW начал сворачивать с дороги. Произошло столкновение.
«По словам водителя BMW, она затормозила и не справилась с управлением на скользком отрезке дороги», - объяснил водитель Audi.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спататели и скорая помощь.
Движение в направлении Тарту значительно нарушено, образовалась пробка. Полиция просит автомобилистов проявить терпение и не торопиться.