Уездный суд Южной Карелии приговорил жителя финского города Лаппеенранта к 11 месяцам лишения свободы условно за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах, передает Yle.
Мужчина продал в Россию электронику на 100 000 евро: суд приговорил его к условному сроку
Мужчина продал в Россию электронику на 100 000 евро: суд приговорил его к условному сроку
Мужчина 1984 года рождения сбывал в Россию купленные мошенническим путем в двух финских интернет-магазинах электронику и бытовую технику, такие как мобильные телефоны, игровые консоли и наушники.
В своем решении суд оценил, что всего обвиняемому удалось сбыть электроники на 100 000 евро. Товары были заказаны из России, и их заказчики остались неизвестными. Заказы были оплачены американскими и канадскими кредитными картами, которые скопировали или заполучили мошенническим путем.
В приговоре суд признал, что имущество, полученное преступным путем, представляло собой огромную ценность, а отмывание денег происходило при отягчающих обстоятельствах.
Преступления были совершены в период с февраля по июнь 2017 года.
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