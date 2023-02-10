Мужчина продал в Россию электронику на 100 000 евро: суд приговорил его к условному сроку

Мужчина 1984 года рождения сбывал в Россию купленные мошенническим путем в двух финских интернет-магазинах электронику и бытовую технику, такие как мобильные телефоны, игровые консоли и наушники.

В своем решении суд оценил, что всего обвиняемому удалось сбыть электроники на 100 000 евро. Товары были заказаны из России, и их заказчики остались неизвестными. Заказы были оплачены американскими и канадскими кредитными картами, которые скопировали или заполучили мошенническим путем.

В приговоре суд признал, что имущество, полученное преступным путем, представляло собой огромную ценность, а отмывание денег происходило при отягчающих обстоятельствах.