Россия сократит добычу нефти в ответ на введение Западом потолка цен

Россия в марте планирует сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в ответ на введение западными странами ограничения цен на нефть из-за войны в Украине. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу, 10 февраля.

«На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка", - цитируют Новака российские информагентства. - В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений».

По словам Новака, решение о сокращении Россией нефтедобычи было принято добровольно, без консультаций с международными партнерами. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждала ли Москва с партнерами свои планы на март, сообщил: «С рядом участников ОПЕК+ был разговор».

Цены на нефть резко подскочили на новостях

После заявления Новака цены на нефть подскочили более чем на 2 процента. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE к 15.00 мск в пятницу составляла 86,38 доллара баррель, что на 2,2 процента выше цены на закрытие предыдущей сессии. Мартовские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени также подорожали на 2,2 процента, до 79,78 доллара за баррель.