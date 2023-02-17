В последнее время вновь активизировались аферисты, выдающие себя за полицейских и предлагающие поучаствовать в секретной операции по поимке коррумпированных чиновников, попутно лишая людей их сбережений. Начальник управления по борьбе с мошенничеством и преступлениями против собственности Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин рассказал Rus.Postimees, что нужно знать, чтобы не попасть в лапы мошенников.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Гастролеры облапошат вас дважды: что нужно знать о мошенниках, чтобы не угодить в их сети?
Гастролеры облапошат вас дважды: что нужно знать о мошенниках, чтобы не угодить в их сети?
С наступлением нового года у нас снова активизировались телефонные мошенники, причем они становятся всё более изобретательными. Чтобы предупредить об этом как можно больше людей, полиция обратилась к Rus.Postimees с предложением рассказать об этом подробнее.
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