С июня в дорожном страховании произойдут важные изменения

Зеленая карта – это особый вид полиса автострахования, который подтверждает действительность дорожного страхования в указанных на нем третьих странах.

«Таким образом, с 1 июня российское или белорусское транспортное средство для въезда в Эстонию и для передвижения здесь должно иметь действующий договор пограничного страхования. Это может быть пограничное страхование Эстонии или другой страны-участницы Европейской экономической зоны. Даже если на российском или белорусском транспортном средстве есть зеленая карта, срок действия которой истекает 1 июня 2023 года или позже, и на ней не вычеркнута Эстония, эта зеленая карта не будет действовать в Эстонии с 1 июня 2023 года», - сообщила член правления фонда Лаури Потсепп в письме, отправленном в Министерство финансов и связанные с ним институты, и пояснила, что если ущерб будет причинен в Эстонии российским или белорусским транспортным средством, пострадавший получит компенсацию из фонда.

Также, согласно изменениям, зеленая карта, выданная на эстонское транспортное средство, с 1 июня не будет действительна в России или Беларуси, независимо от того, вычеркнуты ли соответствующие страны на зеленой карте или нет. «Начиная с указанной даты, чтобы управлять эстонским транспортным средством в России или Беларуси, вы должны иметь дорожное страхование соответствующей страны. Его можно купить, например, на границе», - сказала Потсепп.