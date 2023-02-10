Эстонский фонд дорожного страхования (LKF) сообщил о внесении изменений в условия страхования, согласно которым зеленая карта, выданная на эстонское транспортное средство, с 1 июня не будет действовать в России или Беларуси, в то же время российские и белорусские зеленые карты не будут действительны ни в Эстонии, ни в других странах Европейской экономической зоны.
С июня в дорожном страховании произойдут важные изменения
Зеленая карта – это особый вид полиса автострахования, который подтверждает действительность дорожного страхования в указанных на нем третьих странах.
«Таким образом, с 1 июня российское или белорусское транспортное средство для въезда в Эстонию и для передвижения здесь должно иметь действующий договор пограничного страхования. Это может быть пограничное страхование Эстонии или другой страны-участницы Европейской экономической зоны. Даже если на российском или белорусском транспортном средстве есть зеленая карта, срок действия которой истекает 1 июня 2023 года или позже, и на ней не вычеркнута Эстония, эта зеленая карта не будет действовать в Эстонии с 1 июня 2023 года», - сообщила член правления фонда Лаури Потсепп в письме, отправленном в Министерство финансов и связанные с ним институты, и пояснила, что если ущерб будет причинен в Эстонии российским или белорусским транспортным средством, пострадавший получит компенсацию из фонда.
Также, согласно изменениям, зеленая карта, выданная на эстонское транспортное средство, с 1 июня не будет действительна в России или Беларуси, независимо от того, вычеркнуты ли соответствующие страны на зеленой карте или нет. «Начиная с указанной даты, чтобы управлять эстонским транспортным средством в России или Беларуси, вы должны иметь дорожное страхование соответствующей страны. Его можно купить, например, на границе», - сказала Потсепп.
По ее словам, это означает, что если эстонское транспортное средство нанесет ущерб третьему лицу в России или Беларуси 1 июня или позже, эстонская страховая компания не возместит ущерб за эстонского водителя. Это и в том случае, если на зеленой карте не вычеркнуты Россия или Беларусь.