Олимпийские игры: 35 стран выступили против участия россиян и белорусов

Международный олимпийский комитет (МОК) в свою очередь заявил, что участие отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх «пока не обсуждалось». По словам главы организации Томас Баха (Tomas Bach), призывы украинских официальных лиц не допускать спортсменов из РФ и Беларуси к участию в Олимпиаде даже под нейтральным флагом и сопутствующие предупреждения о возможном бойкоте игр со стороны Украины «определенно не пользуются поддержкой или солидарностью подавляющего большинства олимпийского движения».

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук также отметил, что бойкот Олимпийских игр пока не рассматривается. «Еще не время говорить о бойкоте», - сказал он на пресс-конференции в пятницу. Компромиссным решением, по словам польского министра, могло бы стать создание «сборной беженцев», в которую вошли бы российские и белорусские диссиденты.

Споры об участии белорусов и россиян в Олимпиаде

Дискуссия о возможном участии - при соблюдении ряда условий - российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде возобновилась в декабре после того, как МОК озвучил эту идею, а Олимпийский комитет США ее поддержал.

Вскоре после этого Литва, Латвия, Эстония и Польша заявили, что считают неприемлемым возвращение к участию в международных соревнованиях спортсменов из страны-агрессора и ее пособника даже под нейтральным флагом. Позицию Украины также поддержали Великобритания и скандинавские страны.