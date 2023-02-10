Повышение цен скрывает реальные размеры падения промышленного производства, поскольку экспорт еще не уменьшился в номинальных ценах. Однако объемы производства в промышленности по-прежнему сокращаются, значительно снижается спрос и на основные экспортные эстонские товары, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
ГОРЬКАЯ ПРАВДА ⟩ Спрос на эстонские товары стремительно падает
В декабре падение промышленного производства в Эстонии было одним из самых больших в еврозоне -11,5% с поправкой на количество рабочих дней. По словам Нестора, по сравнению с ноябрем, когда промышленное производство сократилось на 12 процентов, спад был лишь немногим меньше.
Больше всего в декабре сократилось производство целлюлозно-бумажной продукции - на 40 процентов. Бизнес-модель этой сферы деятельности серьезно пострадала от дорогих цен на энергоносители, что в некоторых случаях делает производство нерентабельным.
Однако большое падение произошло и в нескольких сферах деятельности, связанных с конъюнктурой рынка строительства и недвижимости Северных стран. Например, в мебельной промышленности производство сократилось на 28 процентов, в химической - на 23 процента, в деревообрабатывающей - на 10 процентов. Лишь небольшая часть отрасли продемонстрировала в декабре рост объемов производства. Более высокие показатели роста были отмечены в областях, занимающихся производством транспортных средств: например в судостроении и производстве прицепов.
Падение спроса в Швеции продлится дольше
После Финляндии вторым по значимости торговым партнером Эстонии является Швеция, куда в прошлом году перевезли около десятой части произведенных здесь товаров. При этом большую часть составляли товары, так или иначе связанные со строительством и недвижимостью. Так, например, изделия из дерева обеспечивали 18 процентов всех грузов, направляющихся в Швецию, а мебель и готовые дома - 15 процентов.
Что, возможно, даже более важно, так это значение Швеции в общем экспорте конкретных товаров. Например, в прошлом году на Швецию приходилось 22% всего экспорта мебели и готовых домов. Столь же велика была доля Швеции в экспорте текстильной продукции. Кроме того, на Швецию приходилось 15 процентов всего экспорта древесины. Столь высокие цифры означают, что сильное замедление спроса в Швеции явно влияет на экономическую конъюнктуру Эстонии.
К сожалению, шведская экономика в 2023 году, вероятно, окажется одной из худших в Европе. Согласно последнему прогнозу SEB, в этом году ВВП Швеции сократится на 1,2 процента. Основными причинами снижения являются снижение реальных доходов населения и сильное падение строительного рынка. Цены на недвижимость в Швеции значительно упали в условиях роста процентных ставок.
По сравнению с пиком в феврале 2022 года цены на жилье упали в среднем на 15 процентов. Поскольку падение цен продолжается, цена на жилую недвижимость в Швеции снизится в среднем на 20 процентов. В результате застройщики стали крайне скептически относиться к реализации новых проектов. Если в 2021 году в Швеции было начато 67 000 проектов жилищного строительства, то в этом году объем строительства сократится наполовину.
Если в целом во второй половине 2023 года в Европе прогнозируется улучшение экономической ситуации, то восстановление активности в сфере долгосрочного строительства в прежних объемах в Швеции займет гораздо больше времени.
Снижение спроса домохозяйств понесет за собой больше последствий, чем просто отсрочка покупок жилья. Поскольку инфляция оказалась намного выше, чем рост заработной платы, реальная зарплата шведов снизится в общей сложности на 11 процентов по сравнению с прошлым годом.
К счастью, при поддержке снижения налогов и субсидий фактическое снижение располагаемого дохода домохозяйств является более скромным и ограничено 4 процентами. Однако все большую часть доходов приводят к повышению процентных ставок, в результате чего процентная ставка увеличивается с 2,5 процентов до 5,5 процентов доходов домохозяйств. Для тех эстонских компаний, которые производят товары со Швецией, это означает необходимость прилагать больше усилий на других рынках, чем это требовалось раньше.