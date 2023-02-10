ГОРЬКАЯ ПРАВДА ⟩ Спрос на эстонские товары стремительно падает

В декабре падение промышленного производства в Эстонии было одним из самых больших в еврозоне -11,5% с поправкой на количество рабочих дней. По словам Нестора, по сравнению с ноябрем, когда промышленное производство сократилось на 12 процентов, спад был лишь немногим меньше.

Больше всего в декабре сократилось производство целлюлозно-бумажной продукции - на 40 процентов. Бизнес-модель этой сферы деятельности серьезно пострадала от дорогих цен на энергоносители, что в некоторых случаях делает производство нерентабельным.

Однако большое падение произошло и в нескольких сферах деятельности, связанных с конъюнктурой рынка строительства и недвижимости Северных стран. Например, в мебельной промышленности производство сократилось на 28 процентов, в химической - на 23 процента, в деревообрабатывающей - на 10 процентов. Лишь небольшая часть отрасли продемонстрировала в декабре рост объемов производства. Более высокие показатели роста были отмечены в областях, занимающихся производством транспортных средств: например в судостроении и производстве прицепов.

Падение спроса в Швеции продлится дольше

После Финляндии вторым по значимости торговым партнером Эстонии является Швеция, куда в прошлом году перевезли около десятой части произведенных здесь товаров. При этом большую часть составляли товары, так или иначе связанные со строительством и недвижимостью. Так, например, изделия из дерева обеспечивали 18 процентов всех грузов, направляющихся в Швецию, а мебель и готовые дома - 15 процентов.