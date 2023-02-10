Фестиваль документального кино DocPoint Tallinn собрал в кинотеатрах более 4000 зрителей. Среди зрителей наибольшей популярностью пользовались открывший кинофестиваль фильм «Горикатурист» («Gorikaturist») Раймо Йыэранна и финско-эстонский фильм «Тукдам: Между мирами» («Tukdam: Maailmade vahel»).
Мест нет: в этом году фестиваль DocPoint посетили тысячи зрителей
Из международной программы наибольшее внимание привлек фильм «Женщины-драконы» («Dragon Women») о жизни женщин топ-менеджеров финансового мира. Популярностью также пользовались показы фильмов «Вороны белые» («Crows Are White»), рассказывающем о феномене так называемых «монахов-марафонщиков» в Японии, и «Мужчины на ковре» («Garçonnières»), исследующем гендерные роли в 21 веке при помощи интервью со швейцарскими мужчинами.
«Количество зрителей DocPoint в этом году приблизилось к докороновирусному времени. Можно с уверенностью сказать, что люди вернулись в кино, - прокомментировал организатор фестиваля этого года Каарел Куурмаа. - Теплые отзывы зрителей подтверждают, что искусство документального кино процветает и по-прежнему заслуживает, чтобы киноленты видели на большом экране, который не может быть заменен никакой другой платформой просмотра».
В этом году кинофестиваль DocPoint Tallinn прошел в 14-й раз. DocPoint Tallinn является дочерним фестивалем DocPoint Helsinki. Фестивали проходят одновременно в обоих городах. В этом году киноленты DocPoint были показаны в четырех городах Эстонии - впервые в Вильянди и по традиции в Таллинне, Тарту и Курессааре.
DocPoint Tallinn в 15-ый раз пройдет в феврале 2024 года.