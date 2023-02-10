Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 10 февраля: итоги 2022-го года от Центра тревоги, как банки оценивают заемщиков, все на Tourest и день рождения популярного ресторана
Сегодня в выпуске:
- Сегодня отмечается общеевропейский День единого номера спасения 112. Эстонский центр тревоги наградил смелых детей и поделился с общественностью проблемами, связанными с неоправданными вызовами.
- Короткие новости: предприимчивый медик записывал к себе на прием случайных людей и как Таллинн собирается бороться с одноразовой посудой на мероприятиях.
- Обзор ситуации на рынке недвижимости. Как изменилась банковская система выдачи кредитов и что больше всего учитывается при оценке кредитоспособности? Все подробности в материале нашего корреспондента.
- Туристическая выставка-ярмарка Tourest, которая последние два года была отменена из-за коронавирусной пандемии, вновь открылась 9 февраля. На выставке, отмечающей в этом году 30-летний юбилей, побывала и наша съёмочная группа.
- Мировые новости: про ночной парад в Северной Корее и какой торт возглавил рейтинг 100 лучших в мире тортов.
- Недавно столичный ресторан «Kitchen Rõõm» ярко отметил свой шестой день рождения. Кто пришёл поздравить именинника и чем угощали гостей – в репортаже нашей съёмочной группы.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 10 февраля.