«Новости в 7» за 10 февраля: итоги 2022-го года от Центра тревоги, как банки оценивают заемщиков, все на Tourest и день рождения популярного ресторана

Сегодня в выпуске:

- Сегодня отмечается общеевропейский День единого номера спасения 112. Эстонский центр тревоги наградил смелых детей и поделился с общественностью проблемами, связанными с неоправданными вызовами.

- Короткие новости: предприимчивый медик записывал к себе на прием случайных людей и как Таллинн собирается бороться с одноразовой посудой на мероприятиях.

- Обзор ситуации на рынке недвижимости. Как изменилась банковская система выдачи кредитов и что больше всего учитывается при оценке кредитоспособности? Все подробности в материале нашего корреспондента.

- Туристическая выставка-ярмарка Tourest, которая последние два года была отменена из-за коронавирусной пандемии, вновь открылась 9 февраля. На выставке, отмечающей в этом году 30-летний юбилей, побывала и наша съёмочная группа.

- Мировые новости: про ночной парад в Северной Корее и какой торт возглавил рейтинг 100 лучших в мире тортов.

- Недавно столичный ресторан «Kitchen Rõõm» ярко отметил свой шестой день рождения. Кто пришёл поздравить именинника и чем угощали гостей – в репортаже нашей съёмочной группы.