Вам полагаются деньги: в Таллинне пройдет инфочас для членов квартирных товариществ

«Для квартирных товариществ существует множество субсидий, про которые, к сожалению, не все знают. Чтобы повысить осведомленность о существующих возможностях финансовой поддержки, мы приглашаем всех заинтересованных на инфочас», - сказал старейшина района Яанус Рийбе.

По его словам, благодаря субсидированию у квартирных товариществ есть возможность улучшить фасад, сделать многоквартирный дом более энергоэффективным или, например, построить рядом с домом навес для велосипедов.