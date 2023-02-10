Вечером в четверг, 15 февраля, в управе района Кристийне в Таллинне состоится инфочас, где членам квартирного товарищества расскажут, на какие субсидии они имеют право и могут рассчитывать. Об этом сообщается на веб-сайте столицы.
Вам полагаются деньги: в Таллинне пройдет инфочас для членов квартирных товариществ
«Для квартирных товариществ существует множество субсидий, про которые, к сожалению, не все знают. Чтобы повысить осведомленность о существующих возможностях финансовой поддержки, мы приглашаем всех заинтересованных на инфочас», - сказал старейшина района Яанус Рийбе.
По его словам, благодаря субсидированию у квартирных товариществ есть возможность улучшить фасад, сделать многоквартирный дом более энергоэффективным или, например, построить рядом с домом навес для велосипедов.
«Различные субсидии позволяют сделать жизнь жильцов более комфортной. В то же время аккуратные здания с красивыми фасадами делают городской пейзаж более эстетичным», - пояснил старейшина.
Рийбе обратил внимание, что во время инфочаса гостям расскажут об уже существующих различных проектах, инциированных городом Таллинном с целью поддержки квартирных товариществ. К ним относятся, например, «Приведем дворы в порядок», субсидия для постройки крытой стоянки для велосипедов, субсидия зеленого поворота, «Приведем фасады в порядок», проект «Зеленый двор», субсидия для проведения аудита, а также субсидия для проведения дополнительного аудита балконов и козырьков подъезда, субсидия для обеспечения пожарной безопасности и субсидия на обучение члена правления квартирного товарищества.