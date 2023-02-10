В Китае призвали к «смелым инновациям» для повышения рождаемости

«Необходимо поощрять местные органы власти к активному изучению и внедрению смелых инноваций в области снижения стоимости родов, ухода за детьми и образования», - написал глава Государственного комитета по делам здравоохранения и планирования семьи Ян Вэньчжуан в статье, опубликованной в государственном журнале о здоровье.

По данным Национального бюро статистики Китая, за 2022 год население страны сократилось на 850 тысяч человек и составило 1,41175 миллиарда - население уменьшилось впервые со времен Великого голода в Китае в 1961 году. В 2022 году в Китае было всего 6,77 новорожденных на тысячу человек - это рекордно низкий показатель, для сравнения: в 2021 он составил 7,52.

Повлиял на сокращение населения и уровень смертности - в 2022 году в КНР на фоне пандемии ковида умерло 10,41 млн человек, что составляет 7,37 смерти на 1000 человек.

Главной причиной спада рождаемости китайские чиновники называют жесткую «политику одного ребенка», которую проводили в стране с 1980 по 2015 год - в те времена власти самой большой страны мира старались сдержать прирост населения. Родителей, которые нарушали правило «одного ребенка на семью», штрафовали, а в некоторых случаях лишали работы.