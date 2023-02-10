Министерство юстиции России пополнило реестр «иностранных агентов», включив в него восемь человек, в том числе певицу Земфиру.
Здравствуй, мама, плохие новости: певицу Земфиру объявили «иноагентом» в России
В реестр «иноагентов» попали также политик Дмитрий Гудков, политолог Аббас Галлямов, ЛГБТ-активистка Александра Казанцева, глава фонда «Насилию.нет» (также внесен в реестр «иноагентов») Анна Ривина, журналист Сергей Асланян, электоральный аналитик Сергей Шпилькин, а также активистка из Владивостока Татьяна Назамбаева.
Согласно пресс-релизу Минюста, Земфира «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников».
Новый закон и объединенный реестр
С 1 декабря в России действует новый закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он позволяет признавать «иноагентом» любого, кто, с точки зрения властей, попал под «иностранное влияние» - теперь необязательно даже устанавливать факт иностранного финансирования.
Также 1 декабря минюст опубликовал новый - единый - реестр «иностранных агентов», в котором были объединены четыре ранее действующих реестра - НКО, незарегистрированных объединений, СМИ и физлиц.
Когда объединенный реестр был опубликован, в нем было 493 строки. За два месяца в него внесли несколько десятков физлиц и организаций.
Среди тех, кого российские власти объявили «иноагентами» в январе, оказались в том числе актер Артур Смольянинов, музыкальный критик Артемий Троицкий, лидер группы Little Big Илья Прусикин, певица Монеточка и фемактивистка Дарья Серенко.
В прошлую пятницу, 3 февраля, в реестр добавили пять человек, в том числе блогера Николая Соболева и двух предполагаемых авторов книги «Лето в пионерском галстуке», чьих издателей занесли в реестр «иноагентов» в ноябре прошлого года.
Новый закон предусматривает создание еще одного реестра - лиц, аффилированных с «иноагентами». В него могут попасть сотрудники НКО- и СМИ-«иноагентов», а также руководители и учредители этих организаций, в том числе - бывшие.
Первое уголовное дело
7 февраля стало известно о первом уголовном деле по новому закону об «иноагентах» - против координатора движения «Голос» (также внесено в реестр «иноагентов») Артема Важенкова. В марте прошлого года он был оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что не указал статус «иноагента» в запрещенном в России инстаграме, в августе - на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки в телеграм-канале. Он находится за границей.
Уголовное дело в отношении Важенкова возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ - «Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за неисполнение любой из обязанностей иностранного агента».
Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Она позволяет привлекать к ответственности «иноагента» в случае, если он до этого был дважды в течение одного года привлечен за аналогичное правонарушение к административной ответственности.