Здравствуй, мама, плохие новости: певицу Земфиру объявили «иноагентом» в России

Среди тех, кого российские власти объявили «иноагентами» в январе, оказались в том числе актер Артур Смольянинов, музыкальный критик Артемий Троицкий, лидер группы Little Big Илья Прусикин, певица Монеточка и фемактивистка Дарья Серенко.

В прошлую пятницу, 3 февраля, в реестр добавили пять человек, в том числе блогера Николая Соболева и двух предполагаемых авторов книги «Лето в пионерском галстуке», чьих издателей занесли в реестр «иноагентов» в ноябре прошлого года.

Новый закон предусматривает создание еще одного реестра - лиц, аффилированных с «иноагентами». В него могут попасть сотрудники НКО- и СМИ-«иноагентов», а также руководители и учредители этих организаций, в том числе - бывшие.

Первое уголовное дело

7 февраля стало известно о первом уголовном деле по новому закону об «иноагентах» - против координатора движения «Голос» (также внесено в реестр «иноагентов») Артема Важенкова. В марте прошлого года он был оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что не указал статус «иноагента» в запрещенном в России инстаграме, в августе - на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки в телеграм-канале. Он находится за границей.

Уголовное дело в отношении Важенкова возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ - «Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за неисполнение любой из обязанностей иностранного агента».