Быть или не быть: в музее архитектуры пройдет очередное обсуждение пристройки театра «Эстония»

О проблемах, связанных с возможными пространственными решениями театра «Эстония», и других аспектах обсуждаемой пристройки подискутируют генеральный директор Эстонской национальной оперы Отт Маатен, архитектор Виллем Томисте и советник по архитектурному наследию Департамента охраны наследия Анита Стауб. Модератором дискуссии выступит архитектор Маргит Мутсо. Все гости имеют возможность высказаться и задать вопросы.

Разговоры о необходимости нового здания Национальной оперы ведутся в сфере культуры не одно десятилетие. На нехватку места обратили внимание еще в 1980-х годах, и, согласно детальной планировке центра Таллинна, новым местом должен был стать район около улицы Сюда.

Однако, с начала нового столетия никаких мер относительно расширения площади помещений театра так и не было предпринято. Не увенчалась успехом и идея возрождения пустующего Горхолла в качестве нового театра оперы и балета. Тем не менее, тема остается актуальной, а пылкие дискуссии тех, кто «за», и тех, кто «против», не стихают до сих пор.