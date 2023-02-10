Пт, 10.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Два человека погибли и 20 пострадали в результате обрушения дома в Египте

Два человека погибли и 20 пострадали в результате обрушения дома в Египте
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: MOHAMED HOSSAM

На севере Египта обрушился пятиэтажный многоквартирный дом. Есть двое погибших, пострадали не меньше 20 человек.

Обрушение дома произошло в городе Даманхур в дельте Нила. Случившемуся предшествовал взрыв газопровода, сообщило правительство.

Спасатели ищут выживших в развалинах. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

В прошлом месяце в результате обрушения жилого дома в Асьюте на юге Египта погибли шесть человек.

Ключевые слова
Наверх