На севере Египта обрушился пятиэтажный многоквартирный дом. Есть двое погибших, пострадали не меньше 20 человек.
Два человека погибли и 20 пострадали в результате обрушения дома в Египте
Два человека погибли и 20 пострадали в результате обрушения дома в Египте
Обрушение дома произошло в городе Даманхур в дельте Нила. Случившемуся предшествовал взрыв газопровода, сообщило правительство.
Спасатели ищут выживших в развалинах. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.
В прошлом месяце в результате обрушения жилого дома в Асьюте на юге Египта погибли шесть человек.
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