Посвятила школе 55 лет жизни: бывшая учительница отметила 101-й день рождения

По этому случаю долгожительницу ждали теплые поздравления: помимо родных, ее навестили бывшие коллеги по преподавательской работе и бывшие ученики, а также волостной старейшина Моника Рогенбаум.

Уроженка Валга преподавала немецкий язык в школах своего родного города 55 лет. Начала в 19 лет и вышла на пенсию, когда ей было 74 года. Помимо преподавания немецкого языка, она также была учителем физкультуры и занималась народными танцами.

В 1941 году она окончила Валгаскую торговую среднюю школу по специальности бухгалтер. Однако поработать в этой сфере ей удалось всего несколько месяцев, поскольку потом штат сократили и ей, как самой младшей, пришлось покинуть предприятие.

В 1942 году она случайно встретила на улице одну из своих учительниц, которая мотивировала ее стать учителем.