В ночь на субботу молодые люди заметили попавшую в беду пожилую даму, не прошли мимо и позвонили в Центр тревоги.
Добрый поступок ⟩ Молодые люди заметили попавшую в беду старушку и не прошли мимо
Молодые люди заметили попавшую в беду старушку и не прошли мимо
Сегодня, 11 февраля, ночью в 0.51 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Валга пожилая дама находится на улице в одной пижаме. Молодые люди, заметившие попавшую в беду старушку, надели на нее свою куртку и оставались с ней до прибытия полиции и скорой помощи.
Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, медики скорой помощи осмотрели пожилую даму на месте и убедились, что ее состояние здоровья в порядке.
Полицейские и медики доставили старушку домой, помогли ей укрыться одеялом и сообщили о случившемся близким.
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