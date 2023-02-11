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Добрый поступок ⟩ Молодые люди заметили попавшую в беду старушку и не прошли мимо

rus.postimees.ee
Молодые люди заметили попавшую в беду старушку и не прошли мимо
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Пожилая женщина. Фото иллюстративное.
Пожилая женщина. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В ночь на субботу молодые люди заметили попавшую в беду пожилую даму, не прошли мимо и позвонили в Центр тревоги.

Сегодня, 11 февраля, ночью в 0.51 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Валга пожилая дама находится на улице в одной пижаме. Молодые люди, заметившие попавшую в беду старушку, надели на нее свою куртку и оставались с ней до прибытия полиции и скорой помощи.

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, медики скорой помощи осмотрели пожилую даму на месте и убедились, что ее состояние здоровья в порядке.

Полицейские и медики доставили старушку домой, помогли ей укрыться одеялом и сообщили о случившемся близким.

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