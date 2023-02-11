Добрый поступок ⟩ Молодые люди заметили попавшую в беду старушку и не прошли мимо

Сегодня, 11 февраля, ночью в 0.51 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Валга пожилая дама находится на улице в одной пижаме. Молодые люди, заметившие попавшую в беду старушку, надели на нее свою куртку и оставались с ней до прибытия полиции и скорой помощи.