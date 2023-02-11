Началось ли большое российское наступление в Украине?

Действия российского командования по планированию наступления раскритиковали многие российские военкоры и эксперты, которые отмечают, что выдвижение колонны как минимум не было обеспечено инженерной разведкой.

Эта атака стала итогом наступления на Угледар, которое началось еще несколько дней назад. О нем также рассказывали российские военкоры. Поначалу атаки выглядели как разведка боем, но затем, по оценкам британской разведки, они переросли в настоящее наступление. Будет ли этот итог промежуточным, или наступление в результате остановится, сказать трудно.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина:

Еще с середины декабря мы заметили резкое увеличение ежедневных потерь России. Причем речь только о тех военных, чью гибель признали российские источники (чиновники и/или родственники).

Как вы знаете, с первого дня войны Би-би-си вместе с коллегами из «Медиазоны» (признана властями РФ «иноагентом») и командой волонтеров ведем поименный список российских военных, (ссылка доступна без vpn) погибших в ходе вторжения в Украину.