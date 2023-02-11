Над США сбили неопознанный объект

На момент сбития объекта Пентагон затруднялся указать, был ли это аэростат или некий другой аппарат, передает DW. «Мы называем его объектом, поскольку это лучшее описание, которое у нас есть на данный момент», - отметил Кирби во время брифинга. По словам чиновника, размер аппарата был сравним с небольшой машиной, что меньше китайского аэростата, замеченного над штатом Монтана за неделю до этого.

Власти пока не связывают аппарат над Аляской с Китаем

Кирби указал, что официальные лица не знают, принадлежал ли объект какому-либо «государству или корпорации», и затрудняются указать, с какой целью он находился в небе. При этом военные уверены, что на борту аппарата не было людей.

Ранее над восточным побережьем США был сбит предполагаемый китайский «аэростат-разведчик», его обломки затем были выловлены из воды и отправлены на исследование. Примерно в это же время аналогичный зонд был обнаружен над Латинской Америкой. «По нашей оценке, это - еще один китайский разведывательный шар», - отмечал тогда пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Газета The Washington Post указывала, что подобные «аэростаты-разведчики» уже были замечены над пятью континентами и используются Пекином для получения информации о военных объектах

Отношения Вашингтона и Пекина обострились из-за аэростата

Появление воздушного шара над США привело к обострению отношений между Вашингтоном и Пекином. Так, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР, запланированного на 5 и 6 февраля. Глава американской дипломатии объяснил свое решение реакцией на «присутствие в воздушном пространстве США китайского высотного разведывательного шара».