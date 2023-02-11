Фото ⟩ Дорога как каток: грузовик вылетел с дороги и приземлился в поле

Фотограф Кенно Соо передал слова водителя грузовика, что ему удалось избежать худшего. «Грузовик чуть не столкнулся с лесовозом, но этого удалось избежать. Грузовик не перевернулся, когда съехал с дороги», - сказал водитель.

Медики скорой помощи осмотрели водителя, но никаких травм у него не было обнаружено.

Полиция сообщила, что грузовик вылетел в поле из-за гололеда.