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Фото ⟩ Дорога как каток: грузовик вылетел с дороги и приземлился в поле

rus.postimees.ee
Дорога как каток: грузовик вылетел с дороги и приземлился в поле
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В пятницу, 10 февраля, около 16.30 в деревне Выйваку в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа произошло ДТП: из-за гололеда грузовик DAF вылетел с дороги в поле.

Фотограф Кенно Соо передал слова водителя грузовика, что ему удалось избежать худшего. «Грузовик чуть не столкнулся с лесовозом, но этого удалось избежать. Грузовик не перевернулся, когда съехал с дороги», - сказал водитель.

Медики скорой помощи осмотрели водителя, но никаких травм у него не было обнаружено.

Полиция сообщила, что грузовик вылетел в поле из-за гололеда. 

В момент ДТП на месте происшествия была метель и ветер, а дорога была как каток. 

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