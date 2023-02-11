Чистая вода является одним из важнейших природных ресурсов на Земле. Сокращая ежедневное потребление воды, мы можем сэкономить деньги и защитить окружающую среду. Например, предпочитая душ ванне, вы расходуете в три раза меньше воды. С помощью этого и других простых советов вы сможете ежедневно существенно экономить на бытовых расходах.
Эксперты: принимайте душ быстрее и купите умный кран
«Поведение людей оказывает наибольшее влияние на экономное потребление воды. Однако различные водосберегающие устройства также помогают более экономно расходовать воду. Как изменив свои модели поведения, так и используя водосберегающие устройства, вы можете значительно сократить потребление воды в вашем доме», – пояснила исполнительный директор Союза предприятий водоснабжения Эстонии Райли Кярмас.
Вместо ванны - душ
Кярмас считает, что людям было бы легче экономить воду, если бы они знали, сколько воды потребляется при различных видах деятельности или использовании устройств. «Люди могут контролировать свое потребление воды, если, например, они записывают показания воды до и после принятия душа. Таким образом, они могут узнать разницу в количестве воды, а затем рассчитать, как изменится ежемесячный счет за воду, если мы будем принимать душ быстрее», – сказала Кярмас. В месячном счете за воду указана стоимость кубометра воды, что облегчает расчеты.
По словам исполнительного директора Союза предприятий водоснабжения Эстонии, можно предпринять простые шаги, чтобы сократить потребление воды в домашних условиях. «Ключ кроется в хитростях, которые большинство из нас, вероятно, знает, но не уделяет им должного внимания. Например, принять душ вместо ванны, закрыть кран во время чистки зубов, намыливания рук или волос и даже бритья», – перечислила Кярмас.
Кроме того, при принятии ванны расходуется в три раза больше воды, чем при принятии душа.«Конечно, мы хотим время от времени наслаждаться приятной теплой водой лежа в ванне, но это можно было бы делать немного реже, и объем сэкономленной воды уже будет значительным», – сказала Кярмас. Принимая душ, можно значительно сэкономить воду с помощью ручного душа, который экономит не только воду, но и энергию.
Водосберегающая бытовая техника
Население мира продолжает быстро расти, что заставляет экономнее потреблять чистую воду как природный ресурс. Поэтому экономия воды должна стать частью повседневной жизни каждого человека. «Экономить на потреблении воды может быть проще, если вы будете отдавать предпочтение водосберегающим устройствам. Например, использовать экономичный ручной душ с регулирующей прокладкой, которая уменьшает поток воды, в то же время сохраняя напор. Благодаря этому вы можете экономить воду и энергию каждый раз, когда включаете воду в душе», – пояснил Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.
Различные умные решения помогают еще больше сократить потребление воды в домашних условиях. Например, можно использовать умный кран. «Аэратор, встроенный в смеситель, поддерживает оптимальный поток воды, позволяя использовать меньше воды и энергии. Аэратор также имеет функцию холодного пуска, которая позволяет избежать перерасхода горячей воды и тем самым экономит электроэнергию. Когда вы поднимаете ручку крана вверх, из него льется только холодная вода», – объяснил Кастро.
Экономить воду также можно эффективнее с помощью различных бытовых приборов. «В долгосрочной перспективе посудомоечная машина – это хорошая инвестиция, позволяющая экономить и воду, и деньги. Однако посудомоечную и стиральную машины следует использовать только с максимальной загрузкой, чтобы избежать ненужного расхода воды и энергии. Сегодня многие устройства оснащены умными технологиями и эффективными программами, которые используют меньше воды и электричества для стирки», – дополнила исполнительный директор Союза предприятий водоснабжения Эстонии Кярмас.