Эксперты: принимайте душ быстрее и купите умный кран

«Поведение людей оказывает наибольшее влияние на экономное потребление воды. Однако различные водосберегающие устройства также помогают более экономно расходовать воду. Как изменив свои модели поведения, так и используя водосберегающие устройства, вы можете значительно сократить потребление воды в вашем доме», – пояснила исполнительный директор Союза предприятий водоснабжения Эстонии Райли Кярмас.

Вместо ванны - душ

Кярмас считает, что людям было бы легче экономить воду, если бы они знали, сколько воды потребляется при различных видах деятельности или использовании устройств. «Люди могут контролировать свое потребление воды, если, например, они записывают показания воды до и после принятия душа. Таким образом, они могут узнать разницу в количестве воды, а затем рассчитать, как изменится ежемесячный счет за воду, если мы будем принимать душ быстрее», – сказала Кярмас. В месячном счете за воду указана стоимость кубометра воды, что облегчает расчеты.

Фото: Ikea

По словам исполнительного директора Союза предприятий водоснабжения Эстонии, можно предпринять простые шаги, чтобы сократить потребление воды в домашних условиях. «Ключ кроется в хитростях, которые большинство из нас, вероятно, знает, но не уделяет им должного внимания. Например, принять душ вместо ванны, закрыть кран во время чистки зубов, намыливания рук или волос и даже бритья», – перечислила Кярмас.