Землетрясение в Турции: почему современные дома рухнули, как карточные домики?

Строительство одного из домов в Малатье завершили в прошлом году, по соцсетям разошлось объявление, гласящее, что здание «построено в соответствии с последними нормами безопасности на случай землетрясений».

В объявлении также было сказано, что все использованные материалы и качество исполнения - «на первоклассном уровне».

Объявление уже не найти, но несколько человек успели сделать скриншоты самого объявления и видео и разместили их в интернете. То, что видно на скриншотах, соответствует стилю аналогичных объявлений на сайте компании.

Еще один многоквартирный дом был сильно разрушен в портовом городе Искендерун.

До и после: здание в Искендеруне, построенное в 2019 году и разрушенное землетрясением. Фото: BBC

Его застройщик опубликовал снимок, на котором видно, что строительство завершено в 2019 году. Би-би-си подтвердила, что изображение разрушенного здания совпадает с местом на рекламном снимке квартала, сделанном компанией.

Мы связались со строительной компанией для комментариев и пока не получили ответа.

На другом снимке, также подтвержденном Би-би-си - еще один дом в Антакье, сданный в 2019 году.

Мы нашли видео церемонии открытия этого жилого комплекса в ноябре 2019 года, на котором владелец строительной компании говорит: «Проект "Гуклу Бахче" - особенный, по сравнению с другими, с точки зрения его местоположения и качества строительства».

По словам экспертов, несмотря на мощность прошедшего землетрясения, здания, построенные по всем правилам, должны были устоять.