«Как можно ехать по Московскому проспекту на фронт против русских?» Мэр Харькова Игорь Терехов о Пушкине, войне и украинском языке

«Что касается Пушкина вообще - это великий поэт. Я учился на Пушкине. Большинство людей знают Пушкина как поэта. Но в этой войне Путин и его окружение, правительство [России], использовали Пушкина в качестве пропаганды »русского мира« в Херсоне. Пушкин в этом не виноват. Но они это сделали - поставили Пушкина в ряд пропагандистов »русского мира«. Как к этому относиться?»

«Поэтому сейчас нужно было убрать фактор раздражения, чтобы не было лишнего возбуждения. А потом уже будем разбираться, как будет лучше», - заключает Терехов.

«Мы все придем к украинскому языку»

Человек, который приедет в Харьков после долгого отсутствия в городе, вероятнее всего, отметит, что на его улицах значительно чаще, чем раньше, звучит украинский язык. Во всяком случае Игорь Терехов соглашается с этим наблюдением. И оценивает эту тенденцию положительно. А ведь еще совсем недавно он едва ли не принципиально использовал в публичной коммуникации русский язык, а осенью предвоенного 2021 года выступал за предоставление русскому в Харькове статуса регионального.

При напоминании об этом Терехов улыбается и переходит на украинский: «Було, да. Все тече, все міняється».

В разговоре с Би-би-си он называет постепенный переход харьковчан на украинский «нашим фронтом с Россией», и утверждает, что в конце концов, «мы все будем разговаривать на украинском языке».

В то же время Терехов выступает против проявления излишней ретивости в украинизации населения преимущественно русскоязычного города. Он знает, о чем говорит: уполномоченный по вопросам языковой политики в декабре прошлого года наложил на харьковского мэра два штрафа по 3500 гривен (примерно 90 долларов) за использование русского в телевизионном интервью и в официальном телеграм-канале. Первый штраф Терехов заплатил, а когда узнал о втором, то оспорил его в суде.