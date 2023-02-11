Куда исчезают деньги жителей Эстонии и что нас ждет впереди?

Действительно, есть чему порадоваться. Например, эстонская судоходная компания Tallink недавно запустила новейший скоростной паром между Таллинном и Хельсинки, который предлагает возможность провести путешествие в шестиместном ВИП-зале Platinum lounge. Это стоит всего 500 евро в одну сторону и включает в себя ужин в любом из ресторанов судна, а также бесплатное шампанское «Дом Периньон». Говорят, желающих много, в том числе среди семей с детьми, но на том же пароме, может быть, спит, свернувшись под лестницей калачиком, усталый рабочий, который направляется на работу в Финляндию.