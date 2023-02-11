Сб, 11.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Куда исчезают деньги жителей Эстонии и что нас ждет впереди?

Кристер Киви
Куда исчезают деньги жителей Эстонии и что нас ждет впереди?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Растущая инфляция и всеобщее обнищание вынуждают менее обеспеченных людей идти в более дешевые магазины и обдумывать свои реальные потребности, требующие денег.
Растущая инфляция и всеобщее обнищание вынуждают менее обеспеченных людей идти в более дешевые магазины и обдумывать свои реальные потребности, требующие денег. Фото: Eero Vabamägi

Те политики, которые сейчас не в оппозиции, любят подчеркивать, что жизнь в Эстонии никогда не была такой хорошей, как сейчас.

Действительно, есть чему порадоваться. Например, эстонская судоходная компания Tallink недавно запустила новейший скоростной паром между Таллинном и Хельсинки, который предлагает возможность провести путешествие в шестиместном ВИП-зале Platinum lounge. Это стоит всего 500 евро в одну сторону и включает в себя ужин в любом из ресторанов судна, а также бесплатное шампанское «Дом Периньон». Говорят, желающих много, в том числе среди семей с детьми, но на том же пароме, может быть, спит, свернувшись под лестницей калачиком, усталый рабочий, который направляется на работу в Финляндию.

Но все-таки есть чему порадоваться, экономика работает – желающие могут купить в Selver килограмм красной икры радужной форели за 99 евро или, при желании, в специальном магазине купить сто граммов черной икры, или икры сибирского осетра, всего за 99 евро. Но в тот самый момент, когда кусок хлеба с рыбьей икрой попадает в рот наслаждающегося жизнью человека, кто-то в Rimi считает центы, чтобы купить себе покрытых густым слоем воска польских яблок - единственных фруктов, которые он может себе позволить.

Ключевые слова
Наверх