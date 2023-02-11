В Нарве вновь может смениться власть

«Все возможно, задача оппозиции заключается в том, чтобы прийти к власти», – ответил Евграфов на вопрос о вотуме недоверия.

Он также отметил, что приход Яны Кондрашевой, которая была избрана в Нарвское горсобрание по «Списку Катри Райк» и покинула фракцию Narva Tulevik после разногласий с руководством, безусловно, усиливает оппозицию. «Это показывает, что работой мэра города даже ее бывшие соратники, мягко говоря, недовольны», – сказал он.