В Нарве, по всей видимости, произойдет смена власти - укрепление оппозиционной фракции Narva Heaks («На благо Нарвы») является четким сигналом, передает rus.err.ee.
В Нарве вновь может смениться власть
В Нарве вновь может смениться власть
Лидер фракции Алексей Евграфов подтвердил корреспонденту ERR, что в планах есть выражение недоверия двум заместителям председателя горсобрания Нарвы и мэру города.
«Все возможно, задача оппозиции заключается в том, чтобы прийти к власти», – ответил Евграфов на вопрос о вотуме недоверия.
Он также отметил, что приход Яны Кондрашевой, которая была избрана в Нарвское горсобрание по «Списку Катри Райк» и покинула фракцию Narva Tulevik после разногласий с руководством, безусловно, усиливает оппозицию. «Это показывает, что работой мэра города даже ее бывшие соратники, мягко говоря, недовольны», – сказал он.
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