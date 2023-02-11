Проходивший в нью-йоркском районе Куинс процесс 47-летней россиянки Виктории Насыровой завершился обвинительным вердиктом. Бывшая доминатрикс, обвиняемая в России в отравлении в 2014 году своей соседки, 54-летней Аллы Алексеенко, признана виновной в покушении на убийство своей знакомой, мастера по наращиванию ресниц Ольги Цвик. Убить Цвик она намеревалась посредством чизкейка, наполненного сильнодействующим транквилизатором.
Россиянка в Нью-Йорке пыталась убить подругу при помощи чизкейка, чтобы потом выдать себя за нее
После смерти Алексеенко, чей труп был сожжен и зарыт в землю, Насырову допросила российская полиция, но поначалу не взяла под стражу, а когда спохватилась, подозреваемая уже находилась за границей.
В 2015 году Интерпол объявил ее в международный розыск. Прокуратура Куинса убеждена, что Насырова пыталась умертвить Цвик с целью хищения ее личности. Преступницу роднили с потерпевшей, которой в день отравления было 35 лет, цвет волос, оттенок кожи и некоторые физические черты.
28 августа 2016 года Насырова попросила Цвик срочно ее принять, сославшись на какую-то экстренную ситуацию, и явилась к той с тортом. Сама она съела два куска и уговорила хозяйку полакомиться третьим. Вскоре той стало плохо. Последнее, что она помнит, это Насырову, слоняющуюся по комнате.
На следующий день Цвик нашли в состоянии, близком к коме, и срочно отправили в больницу.
На коробке от торта обнаружили следы феназепама, которым в США не пользуются. Перед уходом Насырова переодела потерпевшую в гривуазное кружевное белье и рассыпала в комнате таблетки того же российского транквилизатора. По версии прокуратуры, замысел был в том, чтобы инсценировать самоубийство.
«К счастью, ее жертва выжила, а отрава привела прямо к злоумышленнице», - заметила генпрокурор Куинса Мелинда Кац.
Оказалось, что Насырова прихватила с собой украинский паспорт жертвы и ее разрешение на работу в США, любимое золотое кольцо, красную сумочку и примерно 4 тысячи долларов наличными.
Садизм по велению сердца
Нью-йоркское телевидение взяло у Насыровой в тюрьме интервью, в котором та со смехом отрицала, что везла труп Алексеевой на пассажирском сиденье взятой напрокат машины, хотя их зафиксировала полицейская видеокамера.
Она также опровергала обвинения своего бывшего любовника в том, что отравила его собаку, но подтверждала, что была доминатрикс, хотя отрицала, что брала деньги за эти услуги. По ее словам, она увлекалась садомазохистскими практиками по велению сердца.
Выступая в роли доминатрикс, она называла себя Рейчел или Мара. 54-летний Рубен Борухов, познакомившийся с нею через приложение, знал ее как Анну.
Впервые Насырова попала в поле зрения нью-йоркской полиции после того, как та начала получать жалобы от мужчин, утверждавших, что она их чем-то одурманила и потом обокрала. Борухов был одним из этих мужчин и выступил на ее процессе.
По его словам, он познакомился с «Анной» в 2016 году и как-то навестил ее в бруклинском районе Шипсхед-Бэй. Хозяйка угостила его рыбой своего приготовления. Минут через пять Борухов, по его словам, вырубился. Впоследствии он обнаружил, что у него пропали новые часы, а по кредитке American Express истрачено 2,6 тысяч долларов. На что, он не помнил.
При этом потерепевший настроен к Насыровой поразительно благожелательно.
Оправившаяся от отравления Цвик тоже дала показания на суде и, в частности, поведала, что подсудимая через некоторое время ей позвонила. «Ольга, я не могу до тебя дозвониться, - сказала та. - Что случилось?»
«Ты меня отравила и обокрала», - ответила пострадавшая. «Ладно, тогда иди в полицию», - посоветовала Насырова. Когда семь месяцев спустя ее арестовали, полиция обнаружила у нее часть краденого.
На процессе выступила дочь Алексеенко Надежда Форд, показавшая, что после смерти матери из дома исчезли фамильные драгоценности и даже зубная щетка. В интервью CBS в 2017 году Насырова отрицала, что убила Алексеенко.
Приговор Насыровой объявят 21 марта. Ей грозит до 25 лет лишения свободы.