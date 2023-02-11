Россиянка в Нью-Йорке пыталась убить подругу при помощи чизкейка, чтобы потом выдать себя за нее

Садизм по велению сердца

В России Насырова обвиняется в убийстве Фото: Facebook

Нью-йоркское телевидение взяло у Насыровой в тюрьме интервью, в котором та со смехом отрицала, что везла труп Алексеевой на пассажирском сиденье взятой напрокат машины, хотя их зафиксировала полицейская видеокамера.

Она также опровергала обвинения своего бывшего любовника в том, что отравила его собаку, но подтверждала, что была доминатрикс, хотя отрицала, что брала деньги за эти услуги. По ее словам, она увлекалась садомазохистскими практиками по велению сердца.

Выступая в роли доминатрикс, она называла себя Рейчел или Мара. 54-летний Рубен Борухов, познакомившийся с нею через приложение, знал ее как Анну.

Впервые Насырова попала в поле зрения нью-йоркской полиции после того, как та начала получать жалобы от мужчин, утверждавших, что она их чем-то одурманила и потом обокрала. Борухов был одним из этих мужчин и выступил на ее процессе.

По его словам, он познакомился с «Анной» в 2016 году и как-то навестил ее в бруклинском районе Шипсхед-Бэй. Хозяйка угостила его рыбой своего приготовления. Минут через пять Борухов, по его словам, вырубился. Впоследствии он обнаружил, что у него пропали новые часы, а по кредитке American Express истрачено 2,6 тысяч долларов. На что, он не помнил.

При этом потерепевший настроен к Насыровой поразительно благожелательно.

Оправившаяся от отравления Цвик тоже дала показания на суде и, в частности, поведала, что подсудимая через некоторое время ей позвонила. «Ольга, я не могу до тебя дозвониться, - сказала та. - Что случилось?»

«Ты меня отравила и обокрала», - ответила пострадавшая. «Ладно, тогда иди в полицию», - посоветовала Насырова. Когда семь месяцев спустя ее арестовали, полиция обнаружила у нее часть краденого.

На процессе выступила дочь Алексеенко Надежда Форд, показавшая, что после смерти матери из дома исчезли фамильные драгоценности и даже зубная щетка. В интервью CBS в 2017 году Насырова отрицала, что убила Алексеенко.