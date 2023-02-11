Глава МИД Урмас Рейнсалу в субботу провел телефонный разговор с главой МИД Молдовы Николае Попеску и осудил гибридные атаки со стороны России.
Глава МИД Эстонии осудил атаки России на суверенитет Молдовы
Министры обсудили российские ракеты, пролетевшие через воздушное пространство Молдовы во время обстрела Украины. Рейнсалу осудил нарушение Россией суверенитета Молдовы.
«Эстония полностью поддерживает Молдову в ситуации, где Россия систематически совершает атаки в формате гибридной войны против Молдовы, направленные на то, чтобы захватить власть», - сказал Рейнсалу и заверил, что Эстония вместе с союзниками продолжит всесторонне помогать Молдове.
«Результаты войны России против Украины во многом определят участь европейских народов и мы осознаем свою ответственность», - сказал Рейнсалу.
Попеску представил Рейнсалу обзор политической ситуации и ситуации в сфере безопасности в Молдове и сказал, что, по планам, новое правительство Молдовы вступит в должность на следующей неделе.