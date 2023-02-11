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Глава МИД Эстонии осудил атаки России на суверенитет Молдовы

BNS
Глава МИД Эстонии осудил атаки России на суверенитет Молдовы
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Глава МИД Урмас Рейнсалу в субботу провел телефонный разговор с главой МИД Молдовы Николае Попеску и осудил гибридные атаки со стороны России.

Министры обсудили российские ракеты, пролетевшие через воздушное пространство Молдовы во время обстрела Украины. Рейнсалу осудил нарушение Россией суверенитета Молдовы.

«Эстония полностью поддерживает Молдову в ситуации, где Россия систематически совершает атаки в формате гибридной войны против Молдовы, направленные на то, чтобы захватить власть», - сказал Рейнсалу и заверил, что Эстония вместе с союзниками продолжит всесторонне помогать Молдове.

«Результаты войны России против Украины во многом определят участь европейских народов и мы осознаем свою ответственность», - сказал Рейнсалу.

Попеску представил Рейнсалу обзор политической ситуации и ситуации в сфере безопасности в Молдове и сказал, что, по планам, новое правительство Молдовы вступит в должность на следующей неделе.

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