Генерал США: с самолетами Украина победит в этом году

«Если мы продолжим поддерживать этот уровень (поддержки - прим.ред.), Украина совершенно точно победит, тут нет никаких сомнений. Но это может занять до пяти лет, за это время множество невинных людей будут убиты. Чем раньше мы предоставим им возможность добиться решающего исхода, тем скорее все закончится. Я верю, что это (война - прим.ред.) может закончиться в этом году. Украина может победить Россию и вынудить ее покинуть Крым и Донбасс. Как долго это будет продолжаться, зависит от нас», - подчеркнул Ходжес в интервью DW в пятницу, 10 февраля.

По его словам, трудности, связанные с обучением украинских пилотов управлению западными истребителями, не означают, что предоставить Киеву самолеты невозможно. «Украина, конечно, выберет своих лучших пилотов, чтобы пересадить их на новые истребители. Не то что их отправят в университеты обучаться с нуля», - пояснил генерал, призвав начать этот процесс как можно скорее.

«Красная черта» для союзников

По мнению Бена Ходжеса, поставка истребителей фактически не отличается от передачи Киеву систем HIMARS или гаубиц Panzerhaubitze 2000. Все это - точное оружие большой дальности, которое дает ВСУ возможность атаковать российские базы, логистику, систему транспортировки, подчеркнул он.