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Грузовик насмерть сбил 19-летнюю спортсменку

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Грузовик насмерть сбил 19-летнюю спортсменку
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Свеча.
Свеча. Фото: Elmo Riig

Испанский мир велоспорта в трауре, поскольку велогонщица Эстела Домингес скончалась в результате трагического несчастного случая. Она считалась одной из самых талантливых гонщиц Испании, которой было всего 19 лет.

Трагическая авария произошла в испанском городе Саламанка, куда юная велогонщица приехала тренироваться. Как сообщает испанское издание Marca, Домингес сбил грузовик, и ее травмы были настолько серьезными, что спасти ее жизнь не удалось.

Домингес называли будущим испанского велоспорта. Она уже финишировала седьмой в чемпионате Испании по велокроссу и, таким образом, прошла квалификацию в серию ЧМ. Она представляла профессиональную команду Sopela и одновременно училась в Университете Саламанки.

Эстела - дочь бывшего испанского велогонщика Хуана Карлоса Домингеса.

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