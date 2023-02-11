Испанский мир велоспорта в трауре, поскольку велогонщица Эстела Домингес скончалась в результате трагического несчастного случая. Она считалась одной из самых талантливых гонщиц Испании, которой было всего 19 лет.
Грузовик насмерть сбил 19-летнюю спортсменку
Трагическая авария произошла в испанском городе Саламанка, куда юная велогонщица приехала тренироваться. Как сообщает испанское издание Marca, Домингес сбил грузовик, и ее травмы были настолько серьезными, что спасти ее жизнь не удалось.
Домингес называли будущим испанского велоспорта. Она уже финишировала седьмой в чемпионате Испании по велокроссу и, таким образом, прошла квалификацию в серию ЧМ. Она представляла профессиональную команду Sopela и одновременно училась в Университете Саламанки.
Эстела - дочь бывшего испанского велогонщика Хуана Карлоса Домингеса.
Terrible noticia: muere arrollada por un camión en Salamanca Estela Domínguez, una de las firmes promesas del ciclismo nacional e hija del exciclista profesional Juan Carlos Domínguez. D.E.P. 🖤 https://t.co/mbrexSJfv6— MARCA (@marca) February 9, 2023