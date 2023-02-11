Торопитесь! ⟩ Одно из самых популярных в Эстонии объявлений о продаже недвижимости поражает воображение

«Сегодня я хочу предложить вам кое-что особенное! Забудьте о шуме больших городов, загазованности воздуха и нечеловечески дорогой квартплате!» — пишет в объявлении занимающийся продажей квартиры маклер компании Raid & Ko.

Маклер добавляет, что это - роскошная компактная трехкомнатная резиденция с окнами на три стороны. «Будешь, как Рапунцель в своей собственной башне», — продолжает маклер.

Квартира в Винни. Фото: KV.EE

Площадь квартиры - 50,4 м2, и, судя по описанию, новый собственник сможет жить в ней, как в музее, так как сохранилась оригинальная отделка и в цену входит вся мебель. Коммунальные расходы здесь, как пишет маклер, вообще ноль евро в месяц. Если вы хотите, чтобы в комнате было тепло, нужно всего лишь натопить печь. «Энергетический кризис в этой квартире вообще отсутствует», — обещает маклер.

Участок, на котором расположен четырехквартирный дом, относительно большой - 5000 м2. «Поэтому, собравшись с соседками в бане, можно организовать использование недвижимости так, чтобы, например, Линда посадила картошку, а другая соседка - пасла своих милых коров», — пишет маклер.

Квартира в Винни. Фото: KV.EE

По соседству находятся руины старой винокурни, и маклер предлагает покупателю прямо сейчас начать гнать самогон. «Никто не найдет вас на лоне природы, ни полиция, ни судебные исполнители. На всякий случай стоит оформить квартиру на имя матери или ребенка».