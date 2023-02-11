В Эстонии при пожарах погибает в 4,6 раза больше людей, чем в Скандинавии

В прошлом году в огне погибли 48 человек - на девять человек больше, чем годом ранее. При этом лишь в девяти домах, где в результате пожара погиб человек, был установлен исправный дымовой датчик.

Результаты исследования, проведенного Спасательным департаментом прошлой осенью, выявили опасную тенденцию: за два года число исправных дымовых датчиков в домах снизилось на пять процентов, то есть примерно в 28 000 домов датчик либо снят, либо не работает.

Важной частью стратегии Спасательного департамента является проект «Обеспечение пожарной безопасности домов», в ходе которого в прошлом году пожаробезопасными стали 255 домов. В рамках проекта осматривались отопительные системы и электросистемы домов, нуждающихся в помощи, при необходимости производились обновления, призванные обеспечить безопасную работу систем. Также в домах были установлены датчики и средства пожаротушения, при необходимости вызывали трубочиста.

В этом году из госбюджета на проект выделен миллион евро, к которому добавится вклад местных самоуправлений. Советник отдела превентивной работы Спасательного департамента Пиллерийн Кург отметила, что потребность в повышении пожарной безопасности домов по-прежнему велика. «Анализируя причины пожаров, мы видим, что большинство пожаров в жилых домах начинаются из-за неисправных электроприборов и -систем, неосторожного курения и несчастных случаев с открытым огнем. Часто источником опасности становится отопительная система, которая не обслуживалась должным образом», – сказала она.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, крайне необходимо найти дополнительные средства на продвижение пожарной безопасности.

За один только прошлый год в ходе консультаций на дому было обнаружено 1848 неисправностей отопительных систем, в 2945 домах встречались проблемы с электросистемами. В прошлом году трубочисты оценили как опасные 2073 отопительные системы.