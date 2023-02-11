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ВИДЕО ⟩ Беспорядки в Англии: ультраправая банда напала на приют для беженцев и сожгла полицейский фургон

rus.postimees.ee
Беспорядки в Англии: ультраправая банда напала на приют для беженцев и сожгла полицейский фургон
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Фото: PETER POWELL / Scanpix

Во время вчерашних беспорядков недалеко от Ливерпуля несколько сотен ультра-правых демонстрантов напали на гостиницу, в которой живут военные беженцы.

Местная полиция Мерсисайда объявила об аресте трех человек по подозрению в беспорядках с применением насилия.

По словам очевидцев, по зданию были запущены петарды, банда также подожгла полицейский фургон, сообщает The Guardian.

Присутствовали и протестующие-антифашисты, и один из них сказал, что ультраправые разбились на более мелкие группы и начали их окружать.

По данным СМИ, акции организовала ультраправая группа «Патриотическая альтернатива», но сама группа это отрицает.

«Я не знаю, чувствуют ли себя обитатели приюта в безопасности. Я глубоко ошеломлена и потрясена тем, что увидела сегодня вечером в Ливерпуле», - заявила Би-би-си основательница благотворительной организации Care4Calais Клэр Мозли.

Террор и пытки жертв войны непростительны: риторика гнева и раскола политиков разрушает наше общество и британские ценности, добавил Мозли.

Полиция Мерсисайда сообщает, что в результате нападения никто не пострадал.

Депутат Джордж Ховарт объяснил, что демонстрация была вызвана предполагаемым инцидентом, опубликованным в социальных сетях, и подверг критике распространение ложной информации о беженцах.

«Жители Ноусли не экстремисты и приветствуют военных беженцев. Участники сегодняшней демонстрации не представляют наше сообщество», - добавил Ховарт.

Правозащитная организация Stand Up To Racism обвинила в насилии риторику правительства о том, чтобы сделать беженцев козлами отпущения.

«Мы уважаем право людей на протест, но сегодняшние сцены были совершенно неприемлемы. Они подвергают риску присутствующих, наших офицеров и все общество», - заявил Sky News заместитель констебля Мерсисайда Пол Уайт.

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