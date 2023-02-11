ВИДЕО ⟩ Беспорядки в Англии: ультраправая банда напала на приют для беженцев и сожгла полицейский фургон

Местная полиция Мерсисайда объявила об аресте трех человек по подозрению в беспорядках с применением насилия.

По словам очевидцев, по зданию были запущены петарды, банда также подожгла полицейский фургон, сообщает The Guardian. По словам очевидцев, по зданию были запущены петарды, банда также подожгла полицейский фургон, сообщает The Guardian.

Присутствовали и протестующие-антифашисты, и один из них сказал, что ультраправые разбились на более мелкие группы и начали их окружать.

По данным СМИ, акции организовала ультраправая группа «Патриотическая альтернатива», но сама группа это отрицает.

«Я не знаю, чувствуют ли себя обитатели приюта в безопасности. Я глубоко ошеломлена и потрясена тем, что увидела сегодня вечером в Ливерпуле», - заявила Би-би-си основательница благотворительной организации Care4Calais Клэр Мозли.

Террор и пытки жертв войны непростительны: риторика гнева и раскола политиков разрушает наше общество и британские ценности, добавил Мозли.

Полиция Мерсисайда сообщает, что в результате нападения никто не пострадал.

Депутат Джордж Ховарт объяснил, что демонстрация была вызвана предполагаемым инцидентом, опубликованным в социальных сетях, и подверг критике распространение ложной информации о беженцах.

«Жители Ноусли не экстремисты и приветствуют военных беженцев. Участники сегодняшней демонстрации не представляют наше сообщество», - добавил Ховарт.

Правозащитная организация Stand Up To Racism обвинила в насилии риторику правительства о том, чтобы сделать беженцев козлами отпущения.

Events in Liverpool tonight - the bitter fruits of #Braverman and #Sunak’s scapegoating of refugees - giving space to the racists and the far right #Solidarity with antiracists & antifacists in Liverpool #NeverAgain pic.twitter.com/mL0imUUlil — Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) February 10, 2023