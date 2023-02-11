Во время вчерашних беспорядков недалеко от Ливерпуля несколько сотен ультра-правых демонстрантов напали на гостиницу, в которой живут военные беженцы.
ВИДЕО ⟩ Беспорядки в Англии: ультраправая банда напала на приют для беженцев и сожгла полицейский фургон
Местная полиция Мерсисайда объявила об аресте трех человек по подозрению в беспорядках с применением насилия.
Присутствовали и протестующие-антифашисты, и один из них сказал, что ультраправые разбились на более мелкие группы и начали их окружать.
По данным СМИ, акции организовала ультраправая группа «Патриотическая альтернатива», но сама группа это отрицает.
«Я не знаю, чувствуют ли себя обитатели приюта в безопасности. Я глубоко ошеломлена и потрясена тем, что увидела сегодня вечером в Ливерпуле», - заявила Би-би-си основательница благотворительной организации Care4Calais Клэр Мозли.
Террор и пытки жертв войны непростительны: риторика гнева и раскола политиков разрушает наше общество и британские ценности, добавил Мозли.
Полиция Мерсисайда сообщает, что в результате нападения никто не пострадал.
Депутат Джордж Ховарт объяснил, что демонстрация была вызвана предполагаемым инцидентом, опубликованным в социальных сетях, и подверг критике распространение ложной информации о беженцах.
«Жители Ноусли не экстремисты и приветствуют военных беженцев. Участники сегодняшней демонстрации не представляют наше сообщество», - добавил Ховарт.
Правозащитная организация Stand Up To Racism обвинила в насилии риторику правительства о том, чтобы сделать беженцев козлами отпущения.
Events in Liverpool tonight - the bitter fruits of #Braverman and #Sunak’s scapegoating of refugees - giving space to the racists and the far right #Solidarity with antiracists & antifacists in Liverpool #NeverAgain pic.twitter.com/mL0imUUlil— Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) February 10, 2023
«Мы уважаем право людей на протест, но сегодняшние сцены были совершенно неприемлемы. Они подвергают риску присутствующих, наших офицеров и все общество», - заявил Sky News заместитель констебля Мерсисайда Пол Уайт.