Власть пытается сэкономить за счет самых слабых

Здание школы Метскюла в советское время было закрыто в течение десяти лет, но было вновь открыто в 1989 году. Практическая необходимость вынуждала, поскольку дети молодых людей, переехавших из Таллинна в деревню, достигли школьного возраста и их нужно было где-то учить.

На тот момент четверо детей пошли в первый класс. Мать одной из тех первоклассниц Тийна Ульм последние несколько недель работает библиотекарем Метскюла. Начальная школа Метскюла, в которой в настоящее время учится 21 ученик, тоже не совсем обычная деревенская школа, поскольку эти края уже более 40 лет привлекает интеллектуалов и творческих людей.