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Власть пытается сэкономить за счет самых слабых

Андрус Карнау
Власть пытается сэкономить за счет самых слабых
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Школа Метскюла работает уже более ста лет.
Школа Метскюла работает уже более ста лет. Фото: Tairo Lutter

В четверг волостное собрание Ляэнеранна решило закрыть четыре библиотеки. В ближайший месяц в повестке дня собрания может появиться проект, который закроет две школы - Метскюла и Лыпе. А три волостные школы в планах сделать четырехклассными начальными школами.

Здание школы Метскюла в советское время было закрыто в течение десяти лет, но было вновь открыто в 1989 году. Практическая необходимость вынуждала, поскольку дети молодых людей, переехавших из Таллинна в деревню, достигли школьного возраста и их нужно было где-то учить.

На тот момент четверо детей пошли в первый класс. Мать одной из тех первоклассниц Тийна Ульм последние несколько недель работает библиотекарем Метскюла. Начальная школа Метскюла, в которой в настоящее время учится 21 ученик, тоже не совсем обычная деревенская школа, поскольку эти края уже более 40 лет привлекает интеллектуалов и творческих людей.

Почти каждый ученик школы Метскюла был в тройке лучших на предметной олимпиаде, особенно они сильны в математике и биологии. И это не один случайный хороший год. В школе особая система преподавания. 

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