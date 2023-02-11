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Пастор Март Салумяэ: нам нужно узаконить однополые браки и эвтаназию

Пастор Март Салумяэ: нам нужно узаконить однополые браки и эвтаназию
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Пастор Евангелическо-лютеранской церковви Март Салумяэ.
Пастор Евангелическо-лютеранской церковви Март Салумяэ. Фото: Erakogu

Во время геополитического кризиса главным вопросом в предверии парламентских выборов является безопасность нашей страны. При этом, помимо обеспечения военной обороноспособности, нельзя забывать, что даже во время кризисов общество начинается с человека, а безопасность начинается с психического, социального и физического совладания членов общества. Однажды каждая война заканчивается, ни один кризис не длится вечно. Поэтому на выборах нельзя упускать из виду вопросы открытости общества, свободы личности и человеческого достоинства, пишет пастор Март Салумяэ.

По сравнению с предыдущими парламентскими выборами Эстония стала значительно более зрелой. Ведь прописанное в программах ряда политических партий с либеральными ценностями отражает представление ведущих политиков политических партий об ожиданиях избирателей.

Я искренне рад, что в сегодняшней Эстонии, помимо социал-демократов, большинство политических партий, претендующих на участие в Рийгикогу, готовы конструктивно и мирно решить два важных вопроса, требующих большой любви к ближнему: вопрос эвнатазии и однополых браков. 

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