Пастор Март Салумяэ: нам нужно узаконить однополые браки и эвтаназию

Во время геополитического кризиса главным вопросом в предверии парламентских выборов является безопасность нашей страны. При этом, помимо обеспечения военной обороноспособности, нельзя забывать, что даже во время кризисов общество начинается с человека, а безопасность начинается с психического, социального и физического совладания членов общества. Однажды каждая война заканчивается, ни один кризис не длится вечно. Поэтому на выборах нельзя упускать из виду вопросы открытости общества, свободы личности и человеческого достоинства, пишет пастор Март Салумяэ.