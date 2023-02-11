Липкий тип: вся правда о кожаных диванах

Необязательно. Любая кожа проходит процедуру окраски — это часть процесса выделки: шкуру отмачивают, чтобы убрать жиры и соли, затем золят, избавляя от волоса, потом идет этап дубления, за ним — окраска.

В зависимости от красителей, кожи бывают анилиновые, полуанилиновые и пигментированные - обработанные специальной эмульсией, лакированные.

Анилиновая — это когда кожу окрашивают органическими веществами, сохраняя естественные особенности шкуры: краска проникает внутрь, поры остаются открытыми. Защищают ее также натуральными составами. Это самая мягкая, нежная кожа — приятнее на ощупь не бывает. Если ее отшлифовать, получится натуральный нубук.

Полуанилиновая — это анилиновая кожа, защищенная сверху тонким слоем пигмента (лак, краска). Она грубее натурального аналога, но и прочнее его. Фактура у полуанилиновых кож более ровная, так как пигмент скрывает естественные особенности шкуры. Тем не менее этот вид окраски не мешает коже дышать, так как большая часть пор остается открытыми. То есть, кожа пропускает воздух, не давая проникать влаге.

Пигментированная (или лакированная) кожа полностью покрыта защитным слоем. У нее ровная однородная структура, это самый прочный вид кожи, хотя и не самый эластичный. Она хуже дышит (поры закрыты), зато не впитывает моментально пролитое вино. Чем меньше в коже открытых пор, тем сильнее она липнет к обнаженному телу в летнюю жару.