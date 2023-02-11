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Австрийская армия приостановила спасательные работы в Турции из-за ухудшения ситуации с безопасностью

Сообщается о столкновениях между неопознанными группами
Австрийская армия приостановила спасательные работы в Турции из-за ухудшения ситуации с безопасностью
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Разрушенное здание. Хатай, Турция, 11 февраля.
Разрушенное здание. Хатай, Турция, 11 февраля. Фото: Zulkif Yildirim/ZUMAPRESS.com

Австрийская армия приостановила свои спасательные операции в зоне землетрясения в Турции из-за ухудшения ситуации с безопасностью, заявил представитель армии.

«Между группами людей произошли столкновения», - сказал он агентству AFP, не вдаваясь в подробности.

Информационное агентство AFP сообщило о столкновениях между неопознанными группами и о том, что австрийские войска укрылись в базовом лагере с другими международными организациями и ждут указаний.

Австрийцы прибыли в регион Хатай во вторник с 45 тоннами оборудования и на данный момент спасли девять человек из-под обломков.

Землетрясение унесло жизни более 24 тысяч человек в Турции и Сирии.

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