Австрийская армия приостановила спасательные работы в Турции из-за ухудшения ситуации с безопасностью

«Между группами людей произошли столкновения», - сказал он агентству AFP, не вдаваясь в подробности.

Информационное агентство AFP сообщило о столкновениях между неопознанными группами и о том, что австрийские войска укрылись в базовом лагере с другими международными организациями и ждут указаний.

Австрийцы прибыли в регион Хатай во вторник с 45 тоннами оборудования и на данный момент спасли девять человек из-под обломков.